網球｜莎巴蘭卡晉級辛辛那堤16強　威廉絲姊妹又獲美網外卡

正在舉行的辛辛那堤公開賽，女單的頭號種子莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）第3圈輕取中國球手王欣瑜晉級16強。另外，今年最後一項大滿貫的美國公開賽向雲露絲威廉絲（Venus Williams）發出外卡邀請參賽女單，而妹妹的莎蓮娜（Serena Williams）也可能接受餘下的外卡席位。

在美國辛辛那堤公開賽已進入最後階段，在第3圈的比賽，頭號種子莎巴蘭卡對王欣瑜。首盤莎巴蘭卡已經以6:1的局數大勝，第2盤她再贏6:2，僅花54分鐘就結束比賽。至於另一位中國球手的王曦雨成功晉身16強，她在第3圈的對手施維杜蓮娜（Elina Svitolina）退賽，將與美國的姬絲（Madison Keys）在16強對賽。而4號種子的美國球手嘉奧芙（Coco Gauff）就以盤數2:0淘汰美籍華裔球手的李吉妮（Ann Li）。男單賽事，兩位俄羅斯球手同樣第3圈止步，梅韋迪夫（Daniil Medvedev）以盤數1:2被外卡參賽的中島布蘭登（Brandon Nakashima）反勝，而魯布列夫（Andrey Rublev）就不敵葡萄牙的波捷斯（Nuno Borges）。