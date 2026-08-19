轉會消息｜摩連奴解釋洛迪沒加盟皇家馬德里原因　卡尼將與拜仁慕尼黑傾續約

曼城的西班牙世界盃功臣洛迪卡斯簡迪（Rodri），已落實加盟西甲冠軍巴塞羅拿，而原本競爭的皇家馬德里，新領隊的摩連奴（Jose Mourinho）解釋皇馬未能獲得洛迪的原因。而英格蘭隊長的哈利卡尼（Harry Kane），據報準備與科仁慕尼黑商討續約，不過又有傳沙特阿拉伯的希拉爾想羅致旗下。
巴塞在周二（18日）為洛迪舉行加盟的儀式，這位30歲的西班牙隊長與巴塞簽約4年，轉會費估計為6,500萬英鎊。洛迪表示：「我很好興以及期待生涯的新舞台，這是一次新鮮的挑戰，一個給我體驗新事物的機會，讓我再次覺得興奮。」在洛迪加盟巴塞前，原本皇馬是率先與洛迪討論，摩連奴表示：「我與他談論過多次，皇馬給他的報酬很好，我認為曼城與皇馬關係都好好。球會向他提供重要的報價，但洛迪有猶豫，他猶豫了，我認為他的猶豫也令我產生懷疑。他是出色的球員，不過我覺得皇馬的強大球員不用再想第2次，這就是我們的理念。他與我們溝通很好，我祝他好運啦。」
希拉爾對卡尼屈堅斯有興趣
至於拜仁的英格蘭前鋒卡尼，據報已準備與球會商討新合約。33歲的卡尼與這支德甲班霸只餘1年的合約，他在對海登咸的友賽後表示：「我明顯說過，我們想在世界盃以及我假期後討論，所以我不確定甚麼時候，不過我們今個星期將開始，或下個星期，我們會展開討論。就如我之前所說，我很冷靜，我認為我們都很平靜看待目前狀況。」卡尼上季為拜仁在51次上陣入61球，為拜仁取得本地雙冠。然而有傳沙特的希拉爾對卡尼感興趣，並且已經進行了接觸。
不過希拉爾對另一位英格蘭前鋒同樣感興趣，據西班牙《阿斯報》的報道，希拉爾把阿士東維拉的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）列為轉會名單中前列選項，希望以屈堅斯代替賓施馬（Karim Benzema），但賓施馬無意離開。據報維拉與屈堅斯雖然已同意希拉爾的條件，不過希拉爾未有正式轉會要求。
加拉塔沙雷堅持要爭曼聯般奴
曼聯隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），雖然已被紅魔列為非賣品，但據英國《電訊報》報道，土耳其的加拉塔沙雷決定再進一步爭取這位葡萄牙中場。他們提出了5,000萬歐元的轉會費，並且開出一倍人工以邀得般奴加盟。不過「The Athletic」則指，曼聯準備向般奴開出新合約。
英超升班馬的高雲地利城，據報在借用車路士的烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk）的爭逐中領先。原因是前車路士隊長的高雲地利領隊林伯特（Frank Lampard）認為梅迪歷的踢法適合他的進攻套路。意大利媒體就指，高雲地利也對AC米蘭的英格蘭中場羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek）有興趣，並開出了850萬英鎊轉會費。至於失去多位主力的紐卡素，向曼城提出收購西班牙中場尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）。