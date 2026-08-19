轉會消息｜摩連奴解釋洛迪沒加盟皇家馬德里原因　卡尼將與拜仁慕尼黑傾續約

曼城的西班牙世界盃功臣洛迪卡斯簡迪（Rodri），已落實加盟西甲冠軍巴塞羅拿，而原本競爭的皇家馬德里，新領隊的摩連奴（Jose Mourinho）解釋皇馬未能獲得洛迪的原因。而英格蘭隊長的哈利卡尼（Harry Kane），據報準備與科仁慕尼黑商討續約，不過又有傳沙特阿拉伯的希拉爾想羅致旗下。

巴塞在周二（18日）為洛迪舉行加盟的儀式，這位30歲的西班牙隊長與巴塞簽約4年，轉會費估計為6,500萬英鎊。洛迪表示：「我很好興以及期待生涯的新舞台，這是一次新鮮的挑戰，一個給我體驗新事物的機會，讓我再次覺得興奮。」在洛迪加盟巴塞前，原本皇馬是率先與洛迪討論，摩連奴表示：「我與他談論過多次，皇馬給他的報酬很好，我認為曼城與皇馬關係都好好。球會向他提供重要的報價，但洛迪有猶豫，他猶豫了，我認為他的猶豫也令我產生懷疑。他是出色的球員，不過我覺得皇馬的強大球員不用再想第2次，這就是我們的理念。他與我們溝通很好，我祝他好運啦。」