名古屋亞運｜香港足球代表「限米煮限飯」　曾昭達望球員盡力爭取表現

名古屋亞運會在下月舉行，香港足球代表隊再次獲得參賽資格。然而主教練的曾昭達表示，受制於部份球員要參與國際足協東盟盃，以及本地球會開季的準備，只能透過向球會提供體能指標以提升球員體能。他表示對於球隊在亞運，希望球員能在這個大舞台發揮，爭取未來出外機會。

曾昭達今日（19日）以理文的技術總監身份出席超聯的季前記者會，他提到目前的陣容是自己上任前的50人名單內再挑選適合自己需求的球員，而且部份球員可能要代表大港隊出戰9月底的東盟盃，故此能選擇的球員也受限。目前本地球會也在為新球季備戰，曾昭達表示仍需要與足總及球會協商亞運隊的開操時間，而他已經向各支球會提供了球員的體能指標，希望透露科技來提升球員體能，同時不影響球會賽季前的備戰工作。