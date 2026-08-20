意甲開鑼 國米主場穩勝蒙沙

新季意甲香港時間周六深夜開鑼，衛冕國際米蘭頭炮主場戰升班馬蒙沙，預料可輕取對手。(8月23日00:30開賽)
上季雙冠的國際米蘭季前增兵計劃不敢怠慢，加入兩名英格蘭成員迪積史賓斯(Djed Spence)及史東斯(Stones)，還有瑞士國腳文奴爾艾簡治(Manuel Akanji)正式過檔；舊將如查漢奴古(Calhanoglu)及安迪迪奧夫(Andy Diouf)季前賽都有披甲，只是延遲歸隊、將會第9個球季替國米上陣的阿根廷國腳拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)，近期才以後備姿態上陣球會賽，狀態不足，但隊中仍有足夠攻力向蒙沙施襲。
國米上仗球會賽以1比0小勝西甲貝迪斯，當中就是靠新兵史東斯後備入替建奇功，反映這位32歲中堅仍具競爭力。這支衛冕聯賽隊伍，近3季意甲頭炮錄得2勝1和，包括上季主場大炒拖連奴5蛋，以及大前季2比0輕取今場對手蒙沙2比0，目前人腳齊整，不難輕鬆打響頭炮。
新兵適應需時
蒙沙上季意乙排名第3，得以直入升班附加賽決賽，結果兩回合計與卡坦沙奴踢成2比2，賽制不須加時，由常規賽排名較高一隊升班；蒙沙得以缺席一季後，又回到意甲行列，並在今夏改由前阿特蘭大教頭艾雲祖域(Ivan Juric)接掌帥印。球隊季前從英冠修咸頓借得英格蘭前鋒積羅賓遜(Jay Robinson)，還有賓菲加的葡萄牙年輕前鋒古斯禾達華利拿(Gustavo Varela)，以及士砵亭中場列卡度曼加斯(Ricardo Mangas)，但一眾新兵預計適應意甲需時。
蒙沙早前在意盃第1圈主場對乙組艾維連奴，贏3比0晉級；但回歸意甲頭炮即作客對冠軍級的國際米蘭，對手截然不同，蒙沙要死守也不易，只求輸少當贏。
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