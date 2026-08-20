意甲開鑼 國米主場穩勝蒙沙

上季雙冠的國際米蘭季前增兵計劃不敢怠慢，加入兩名英格蘭成員迪積史賓斯(Djed Spence)及史東斯(Stones)，還有瑞士國腳文奴爾艾簡治(Manuel Akanji)正式過檔；舊將如查漢奴古(Calhanoglu)及安迪迪奧夫(Andy Diouf)季前賽都有披甲，只是延遲歸隊、將會第9個球季替國米上陣的阿根廷國腳拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)，近期才以後備姿態上陣球會賽，狀態不足，但隊中仍有足夠攻力向蒙沙施襲。

國米上仗球會賽以1比0小勝西甲貝迪斯，當中就是靠新兵史東斯後備入替建奇功，反映這位32歲中堅仍具競爭力。這支衛冕聯賽隊伍，近3季意甲頭炮錄得2勝1和，包括上季主場大炒拖連奴5蛋，以及大前季2比0輕取今場對手蒙沙2比0，目前人腳齊整，不難輕鬆打響頭炮。