德超盃主場擺擂台 多蒙特有力殺「仁」

新季歐洲5大聯賽，德甲壓軸月尾開鑼，周六深夜先由兩大勁旅打頭陣，爭德超盃作前哨戰；其中「蜜蜂兵團」多蒙特佔主場之利，鬥宿敵兼班霸拜仁慕尼黑，預計有望乘虛而入，法定時間坐和望贏。(8月23日02:30開賽)
拜仁慕尼黑在王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)帶領下，近兩季在德甲球壇展現無敵姿態，上季更勇奪德甲及德盃，季前德超盃亦以2比1擊敗史特加，今場則鬥上屆聯賽亞軍多蒙特。兩軍在德超盃經常碰頭，史上10次對戰，多蒙特法定時間以4勝1和5負，只稍稍輸蝕，對上一次封盃已是2019年；相反拜仁近6屆5度參賽，4度在法定時間解決對手封王。
拜仁爭勝疑點重重
拜仁賽前正路被睇好，不過爭勝卻疑點重重，雖然亞洲之旅連勝濟州SK及在啟德打敗阿士東維拉後，返主場3比1打敗RB萊比錫；但該仗早段已有左閘干拉特賴馬(Konrad Laimer)膝傷退戰，中場重心穆斯亞拿(Musiala)後備入場取得士哥後，疑似中暑又被換走，剛戰打敗海登咸時，又在後備出場不久被換走，二人今場難望披甲。
最重要是正跟球會傾談續約的王牌射手哈利卡尼，自世盃後跟另一主力鋒將米高奧利斯(Michael Olise)延遲歸隊，上仗球會賽初次後備出場，狀態未起；二人今場德超盃跟另一射手路易斯迪亞斯(Luis Diaz)再度合作攻堅，威力未必及上季。
無重要傷兵之慮
對手「蜜蜂兵團」多蒙特，被外界視為拜仁新季最強挑戰者，雖然今夏被巴塞隆拿撬走快馬卡廉艾迪耶美(Karim Adeyemi)；但本月已先後重金簽入兩位希臘中場新星，包括亨克的卡列迪沙斯(Karetsas)及PAOK的干斯坦度利亞斯(Konstantelias)。主帥尼高高華(Niko Kovac)現時無重要傷兵之慮，近期先在球會賽作客3比2打敗阿仙奴、之後2比2和羅馬，射手古拉斯(Guirassy)已見上力；今場遇上陣容不整的拜仁，主場硬淨的多蒙特，有力坐和望贏。
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