德超盃主場擺擂台 多蒙特有力殺「仁」

拜仁慕尼黑在王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)帶領下，近兩季在德甲球壇展現無敵姿態，上季更勇奪德甲及德盃，季前德超盃亦以2比1擊敗史特加，今場則鬥上屆聯賽亞軍多蒙特。兩軍在德超盃經常碰頭，史上10次對戰，多蒙特法定時間以4勝1和5負，只稍稍輸蝕，對上一次封盃已是2019年；相反拜仁近6屆5度參賽，4度在法定時間解決對手封王。

拜仁爭勝疑點重重

拜仁賽前正路被睇好，不過爭勝卻疑點重重，雖然亞洲之旅連勝濟州SK及在啟德打敗阿士東維拉後，返主場3比1打敗RB萊比錫；但該仗早段已有左閘干拉特賴馬(Konrad Laimer)膝傷退戰，中場重心穆斯亞拿(Musiala)後備入場取得士哥後，疑似中暑又被換走，剛戰打敗海登咸時，又在後備出場不久被換走，二人今場難望披甲。