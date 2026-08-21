皇馬巴塞西甲登場勝望濃

新季西甲開賽一周，但真正的戲肉要到本周末才正式展開，事關兩大班霸皇家馬德里與巴塞隆拿將在今輪才登場。志切重奪冠軍的皇馬，今夏大革新，由摩連奴(Mourinho)重掌帥印的「銀河艦隊」，周六深首騷作客愛斯賓奴，不勝無歸！ (球賽編號FB3444，8月23日03:30開賽，Now632台直播)

皇馬上季西甲屈居亞軍，分數被宿敵巴塞拋甩，今季找來「寸王」回歸掌帥，論經驗及戰術運用能力，當屬大師級。摩連奴上任作出連串改革，其中他跟一眾新兵的加盟儀式，都放棄昔日大鑼大鼓的排場，改為由會長佩雷斯(Perez)內部低調接見歡迎，期望球員能專心為新球季準備。