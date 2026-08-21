皇馬巴塞西甲登場勝望濃

新季西甲開賽一周，但真正的戲肉要到本周末才正式展開，事關兩大班霸皇家馬德里與巴塞隆拿將在今輪才登場。志切重奪冠軍的皇馬，今夏大革新，由摩連奴(Mourinho)重掌帥印的「銀河艦隊」，周六深首騷作客愛斯賓奴，不勝無歸！ (球賽編號FB3444，8月23日03:30開賽，Now632台直播)
皇馬上季西甲屈居亞軍，分數被宿敵巴塞拋甩，今季找來「寸王」回歸掌帥，論經驗及戰術運用能力，當屬大師級。摩連奴上任作出連串改革，其中他跟一眾新兵的加盟儀式，都放棄昔日大鑼大鼓的排場，改為由會長佩雷斯(Perez)內部低調接見歡迎，期望球員能專心為新球季準備。
摩連奴為皇馬添動力
大軍防線加入伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)與古古列拿(Cucurella)、中前場更有大將貝拿度施華(Bernardo Silva)與新星恩迪奧文迪(Yan Diomande)來投，確是粒粒皆星；配上原有頂級陣容，季前球會賽勝仗不少，新季令人期待。
對手愛斯賓奴上輪首戰以3比0大勝弱旅利雲特，但鋒線主力安歷基傑基(Enrique Kike)與查維佩亞度(Javi Puado)同時因傷缺陣，今場只靠羅拔圖費南迪斯(Roberto Fernandez)擔大旗。最重要是兩軍近7次在西甲交手，皇馬錄得6勝1負，今場愛斯賓奴主場也難逃一敗。
另邊廂，衛冕的巴塞周日深夜作客艾爾切。艾爾切首輪僅與升班馬拉科魯尼亞打和1比1。巴塞方面，今夏有射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)與費蘭托利斯(Ferran Torres)離隊，但同時補入快馬安東尼哥頓(Anthony Gordon)與艾迪耶美(Adeyemi)，舊將法明盧比斯(Fermin Lopez)有機會串演「偽九號」前鋒位置，鋒力可望保持。另一新兵、金球獎得主洛迪卡斯簡迪(Rodri)雖然未必能趕及今場披甲，但超班實力加上季前賽佳態，今場不難輕鬆贏波而回。(球賽編號FB3413，8月24日03:30開賽，Now632台直播)
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