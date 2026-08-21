紐卡素星散遇剋星 利物浦勢響頭炮

英超首輪最強戲碼，相信是兩支上屆歐聯大聯賽球隊，紐卡素及利物浦在周日深夜對戰。不過紐卡素今夏放走中前場3大主將，少帥匆匆接手；反而利物浦雖然同樣由新帥領軍，但季初陣容變化不大，對賽更格食格，紅軍有望先響頭炮。(球賽編號FB2837，8月23日23:30開賽，Now621台直播)

「黑白兵團」紐卡素自從今年3月，在歐聯16強被巴塞隆拿大炒出局後，氣勢大跌，英超最終排12位，今屆無緣再戰歐洲；預期收入大減下，繼續要賣走隊內主力，翼鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)、防中辛度東拿利(Sandro Tonali)及隊長般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)，連執教多年的主帥艾迪賀維(Eddie Howe)亦在上月尾突然離任。這支英國東北大會經歷巨變，由沙特公共投資基金控制下，匆匆撬走沙特職班霸吉達艾亞里少帥贊斯利(Jaissle)接手。

紐卡素陣容大執，34歲的老牌中堅丹般恩(Dan Burn)接過隊長臂章，前線仍有禾達美迪(Woltemade)及尤尼韋沙(Yoane Wissa)；但新兵包括捷克門將漢尼錫(Hornicek)、中堅桑史杜亞(Sean Steur)、中場巴素馬拿托尼(Bazoumana Toure)及艾拉積班巴(Aladji Bamba)等，將會受到重用，但大軍默契已是一大疑問。球隊近3場球會不勝，入得但失更多，隱憂重重。

安古莫夏或今季上位

相反紅軍換上近屆在般尼茅夫教得出色的西班牙主帥伊拉奧拿(Iraola)，令人期待。球隊一改上屆瘋狂增兵的作風，今夏相當踏實，兩大貴價守將謝列美查基(Jeremy Jacquet)及朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)今場有機會披甲；中前場盡是舊將，夾慣夾熟，中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)今場將倒戈掛帥，上位新星翼鋒安古莫夏(Ngumoha)有機會擔正，兩大主力域斯(Wirtz)及蘇保斯拉爾(Szoboszlai)連繫攻守，捧場令人安心。

紅軍在英超從來都是紐卡素剋星，歷來19次對賽，利物浦取得14勝5和；作客計亦取6勝3和，包括上季季初作客，靠安古莫夏於長補時入波，絕殺贏3比2而回，今場紅軍有力重溫贏波美夢。