曼聯鋒強闖「虎」穴鬥「大」

今季重獲歐聯參賽資格的曼聯，周六晚英超早場到訪升班馬侯城。以紅魔季前賽表現入得失得，加上主隊「老虎」踢法一向進取，隨時有驚喜，入球中位數[3/3.5]，先捧「大」盤。(球賽編號FB2843，8月22日19:30開賽，Now621台直播)

曼聯季前球會賽起初戰績不俗，大勝洛辛堡5比0，又2比1贏馬德里體育會；但近期僅1比1和列斯聯，更2比4不敵AC米蘭，可幸場場入波，喀麥隆反擊能手麥比奧莫(Mbeumo)、科特迪瓦翼鋒阿密特迪亞路(Amad Diallo)及巴西前鋒馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)初步上力。領隊卡域克(Carrick)經過上季後段的調校，大軍合作趨成熟；加上比利時中場好手泰利文斯(Tielemans)來投，有望解放隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)進攻上的才華，加上拉舒福特(Rashford)回歸要打爭氣波，紅魔新季進攻令人期待。