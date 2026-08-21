曼聯鋒強闖「虎」穴鬥「大」

今季重獲歐聯參賽資格的曼聯，周六晚英超早場到訪升班馬侯城。以紅魔季前賽表現入得失得，加上主隊「老虎」踢法一向進取，隨時有驚喜，入球中位數[3/3.5]，先捧「大」盤。(球賽編號FB2843，8月22日19:30開賽，Now621台直播)
曼聯季前球會賽起初戰績不俗，大勝洛辛堡5比0，又2比1贏馬德里體育會；但近期僅1比1和列斯聯，更2比4不敵AC米蘭，可幸場場入波，喀麥隆反擊能手麥比奧莫(Mbeumo)、科特迪瓦翼鋒阿密特迪亞路(Amad Diallo)及巴西前鋒馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)初步上力。領隊卡域克(Carrick)經過上季後段的調校，大軍合作趨成熟；加上比利時中場好手泰利文斯(Tielemans)來投，有望解放隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)進攻上的才華，加上拉舒福特(Rashford)回歸要打爭氣波，紅魔新季進攻令人期待。
不過，阿根廷國腳利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)傷癒後，上仗鬥AC米蘭下半場中段換入，作世盃後首次出場；配搭中堅拍檔哈利馬古尼(Harry Maguire)，以及比利時門將拿文斯(Lammens) 的防守鐵三角，即令紅魔再失2球，今場作客鬥志如虹的升班馬，未必可輕鬆取勝。
侯城季前羅致接近10名新兵，包括買斷前列斯聯中場祖謝赫特(Joe Gelhardt)，還有法國中場盧卡斯高拿杜亞夫(Lucas Gourna-Douath)、澳洲年輕後衛盧卡斯靴寧頓(Lucas Herrington)、塞內加爾後衛諾貝文迪(Nobel Mendy)及希臘門將蘇拉傑斯(Tzolakis)等，野心充足。
侯城或鬥攻
「老虎」上季沒有太大期望下，波斯尼亞籍主帥查基洛域(Jakirovic)接手，由目標是護級保命變爭升班，最終藉升班附加賽決賽1比0打敗米杜士堡，自2016/17年球季再上英超。球隊踢法冒進，上屆英冠入70球失66球；附加賽決賽入球功臣、球隊首席射手奧利華麥貝尼(Oliver McBurnie)，擅長衝鋒陷陣，今場有力同曼聯鬥攻，開出入球騷。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊