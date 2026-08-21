英超首擊睇定嚟食 阿仙奴「細」取「高地」

英超開鑼，揭幕戰由衛冕的「兵工廠」阿仙奴，挾社區盾大炒曼城的氣勢，在周五深夜於酋長球場迎戰升班馬高雲地利，自然備受各方看好；不過上仗嚴格只是一場季前重要熱身賽，一早入波順風順水，今場必遇上客軍死守抗敵，入球中位數[3.5]球，博「細」盤分頭更足。(球賽編號FB2844，8月22日03:00開賽，Now621台直播)

上季一搔22年之癢封王英超的阿仙奴，上仗社區盾甫開波即谷前由守將卡拉費奧利(Calafiori)閃電入波，開局大順，最終3比0大炒缺態兼新帥領軍的曼城。球隊由門將大衛拉耶(David Raya)把關滴水不漏，以致箭頭夏維斯(Havertz)頭槌入波及新兵翼鋒謝索利斯(Tzolis)交出2次助攻，全隊表現出色。大軍人腳鼎盛，主帥阿迪達(Arteta)今場精兵任點，其中今場倒戈的瑞典箭頭約基利斯(Gyokeres)，或仍要先坐後備席。

「阿迪達傳統」開季順利

今場牌面懸殊，兵工廠贏波響頭炮應無懸念；但翻查近季成績，自從兵工廠2021/22年球季首戰，作客0比2不敵當時升班馬賓福特，視為阿迪達領軍多年，其中一場恥辱性敗仗後，阿仙奴對上4季首戰不論對強弱對手，錄得全勝之餘，贏波只是一球起、兩球止，包括上季亦是憑卡拉費奧利入波，1比0打敗主場的曼聯。今場預計「藍天兵團」高雲地利由新兵門將卡爾魯殊禾夫(Rushworth)把關下，將囤重兵防守，攻防戰入球未必會多。