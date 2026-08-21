SPARK RUN搞手Nicole從中獲滿足感︰從來不單只是一場比賽

一向舉辦越野賽的SPARK RUN，何以忽發奇想舉辦純路賽？賽事負責人之一麥凱玲（Nicole） 指決定除了想開拓路跑市場，更想本地跑手可以留港體驗路跑。作為作手，雖然辦得辛苦，但從中認識各路跑手建立連結，帶來滿足感。 越野賽轉為公路賽的契機，源自市場觸覺。「玩越野賽和公路賽的人數相差很遠。也就是說，其實很多人都會玩公路賽，在市面上非常大眾化，你隨便找個人可能都跑過10公里。從我們商業上的角度考量，會覺得公路跑的受眾比較多。」Nicole又補充道：「我們發現市場上似乎有些微的變化。因為疫情之後，大家開始可以周遊列國，很多玩越野賽的人都會去到外地參賽，這是大部分的情況。而且疫情後，漸漸多了很多人舉辦越野賽，競爭算是大。」

提到是次賽事的賽道選擇，作為跑步愛好者的Nicole坦言早於4、5年前已有於萬宜路舉辦賽事的打算，「我自己也有跑步，以前經常和朋友一起去萬宜路跑。萬宜路雖然偏僻，搭的士進去要一百多塊，進去的人很少，但裡面的風景超級漂亮。」結合昔日野外定向的經歷，Nicole對該路段相當熟悉，表示全封萬宜路對附近居民影響較少，「 萬宜路受影響的居民相對較少，籌備上就沒有在市區舉辦那麼複雜，我想大概是這個原因，所以我們最後選擇了這條路。」

起伏大樹蔭少 成兩大關鍵 人稱「魔鬼賽道」的西貢萬宜路，路段高低起伏跌宕，半馬總爬升更高達700多米，作為賽事負責人的Nicole提醒大家：「以前大家都說萬宜路是『魔鬼賽道』。所以有兩點要注意：第一，它是魔鬼賽道，起伏很大；第二，它沒有遮蔽物和樹蔭。也就是說，即使是在11月，只要當天有太陽，其實都會很曬。」然而，Nicole最重要的建議並不是如何取勝，而是享受比賽，「我的建議就是玩得開心。」

籌辦比賽就如落場競賽，台上一分鐘，台下十年功。Nicole坦言，舉辦比賽從不簡單，當中最為繁複就是取得各種許可，「很多政府部門都要陸陸續續去接洽和申請。所以其實最早就是要處理好這一堆許可證，因為沒有許可證就無法舉辦，這是最優先要處理的部分；最為人熟悉的就是漁護署，必須在9個月前遞交申請，這是規矩。」她亦補充道：「我們一年前就已經要開始處理。也就是說，其實每年我們辦完一屆之後，第二天回公司就已經開始籌備下一屆了，完全沒有停過的。然後我們又要思考：來屆有甚麼改善的地方？甚麼需要改變？」

雖然舉辦賽事過程繁複，Nicole仍認為SPARK RUN每一次比賽，都是與各路跑手建立連結的機會，「雖然覺得辛苦，但發現自己辦完一次又一次，我覺得這是一種情感連結。越野賽和長途公路賽，人與人之間的關係比較密切。過程中大家知道我們是誰，漸漸變成了朋友。別人稱讚你做得好，或者給你意見，其實會有一種滿足感。」Nicole亦以此提醒自己，SPARK RUN的意義從來不單只是一場比賽，「這些小故事都提醒我們，我們不僅僅是在賣一件產品，而是在建立一種關係，帶給人啟發。」

第5屆SPARK RUN將於11月1日正式舉行，賽事項目包括5公里、10公里、半馬路跑及ROCKIT十公里慈善接力賽。是次賽事賣點之一為全封有「魔鬼賽道」之稱的萬宜路作賽，賽事更有本地一線跑手曾曉彤及黃尹雋參與半馬賽事。