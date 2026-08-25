伊度奧力排眾議　撐恩芬天奴計劃冇錯

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），提出將旗下賽事分拆子公司舉辦，並出售股權分成，事件引起由歐洲足協（UEFA）帶頭的各地不滿。不過前喀麥隆國腳，也是現任喀麥隆足協主席的伊度奧（Samuel Eto'o），選擇公開力撐恩芬天奴。 恩芬天奴的國際足協前進集團計劃（FFE），在歐洲足協聯同北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）和亞洲足協（AFC）共同反對下被中止。不過UEFA更進一步迫宮要求恩芬天奴下台，雖然目前仍難取得足夠票選推舉另一人選與恩芬天奴競爭，不過歐洲足協因為足球發展成熟，擁有更大話語權，故此恩芬天奴仍面對不少壓力。然而伊度奧在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，卻表態支持恩芬天奴。

伊度奧指可重塑足球平衡 他說：「我認為恩芬天奴會長沒有錯。我覺得這些事的發生只在於時機的問題。選擇將至，而恩芬天奴在準備參選，所有事的發生都是因為選擇來臨，就此而已。」根據恩芬天奴的提案，國際足協全部211個會員，每個足協可獲2,000萬美元，並在未來12年再獲6,600萬美元。伊度奧指：「這項提議對非洲國家來說也非常好，因為這將容許我們能真正與大國競爭。我仍然堅信，對我們非洲人來說，這個計畫原本可以成就一番偉業。本可以重塑足球界的權力平衡，確保我們的人才不會流失，最終只能為其他國家效力。」

他指出，像基利安麥巴比（Kylian Mbappe），他擁有喀麥隆血統：「我們想看美斯（Lionel Messi），我們都想看麥巴比。但我更想看麥巴比代表喀麥隆。我想看到其他的麥巴比可以在這裡成長。」伊度奧表示，他的團隊希望重新推動FFE的計劃，並指有關反對情緒只是被誇大。然而在星期一（24日），由前職業球員組成的國際足協球員小組，要求國際足協改革。

球員組織呼籲FIFA改革 國際足協球員之聲小組成員，前法國國腳及曼聯守將的施維斯達（Mikael Silvestre）在星期一指「這已經夠了」，要求國際足協高層改革。同樣發表有關聲明，還包括另一位法國前國腳，1998年世界盃冠軍中場的比堤（Emmanuel Petit），他們指聲「球員們與全世界數百萬球迷有着完全相同的擔憂。和球迷們一樣，我們眼睜睜地看着我們熱愛的這項運動在國際足協現任領導層的帶領下，逐漸背離其核心價值。」 國際職業球員協會（FIFPro）在周一就發聲明：「球員在場上和場外的經歷，賦予他們充分的權利，讓他們能夠表達訴求、參與討論，並影響他們參與建設的這項運動的未來發展決策。正如我們最近所說，改革勢在必行，這能夠幫助我們建立一種新的模式，重塑人們對這項運動未來的信心，並確保職業球員的代表權能夠真正融入到影響他們職業生涯和這項運動管理的決策中。」