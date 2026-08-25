荷甲飛燕諾球迷作客玩煙花致7傷　激進球迷反駁批評

荷甲升班馬的甘堡爾，對周日（23日）對飛燕諾的聯賽，有作客球隊放煙花及投擲煙花，導致有主隊球迷被燒傷、聽力受損和眼部受傷而作出批評。但飛燕諾的激進球迷卻質疑主隊的觀點。
比賽在甘堡爾主場舉行，作客飛燕諾球迷被分隔在龍門後一個細小區域，但他們卻在場燃放煙花，據報有煙花更從看台掉落。比賽一度因為煙花問題暫停10分鐘。飛燕諾就事件與相關球迷割席，並指行為不能接受，球隊主帥的雲邦賀斯（Giovanni van Bronckhorst）亦道歉。甘堡爾指：「很明顯，燃放煙花是完全不可接受的，在足球場上絕對沒有任何容身之地。」據主隊最初曾指有5人傷，其後增至7人。上個賽季，阿積士主場對格羅寧根的聯賽曾因為煙花及煙火導致比賽腰斬。
Cambuur - Feyenoord : parcage #Feyenoord #Feyenoordfans #FRFC #VakS #HetLegioen Plusieurs blessés en tribune des supporters de Cambuur. Match interrompu (23.08.26) pic.twitter.com/oR5LpNyA1M— 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) August 24, 2026
飛燕諾的總經理恩漢（Robert Eenhoorn）賽後對球隊贏5:2稱「不能開心」，他指：「這個問題顯然不僅影響飛燕諾，而且不幸的是，幾十年來我們一直未能阻止這個問題，因此，我們將不得不再次與所有相關人士、球會、荷蘭足協和有關部門坐下來共同尋找解決方案。」荷蘭足協代表也指：「這感到不太對。我們需要測試有關方案是否仍然適用，以及我們應該如何調整。」
鹿特丹球迷：你不會因此喪命
然而飛燕諾的激進球迷「鹿特丹激進派」回應指，是有一批人在找機會提出批評：「足球比賽中發生一些小事情，讓當局再次採取更嚴厲的措施！」他們再指：「我們就試着理性看待這件事吧。球場裡燃放煙花，根本沒打算傷到主場球迷。風把作客看台的煙花的煙吹到主隊看台。這種情況可能會發生。一枚煙花意外地從屋頂落到主隊看台。這種情況也可能發生。主隊看台上的球迷吸入一些煙霧，聽到一些爆炸聲。確實會有一些人被煙火碎片擊中。當然，你不會因此喪命。但在甘堡爾，也許你會。」
🇳🇱🎇 Cambuur vs Feyenoord match was postponed for a while. The fireworks were so intense that the players and referees even had to go back inside! 😳 pic.twitter.com/7OCGEW49BS— Ultras Clips (@ultras_clips) August 23, 2026