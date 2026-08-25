荷甲飛燕諾球迷作客玩煙花致7傷　激進球迷反駁批評

荷甲升班馬的甘堡爾，對周日（23日）對飛燕諾的聯賽，有作客球隊放煙花及投擲煙花，導致有主隊球迷被燒傷、聽力受損和眼部受傷而作出批評。但飛燕諾的激進球迷卻質疑主隊的觀點。

比賽在甘堡爾主場舉行，作客飛燕諾球迷被分隔在龍門後一個細小區域，但他們卻在場燃放煙花，據報有煙花更從看台掉落。比賽一度因為煙花問題暫停10分鐘。飛燕諾就事件與相關球迷割席，並指行為不能接受，球隊主帥的雲邦賀斯（Giovanni van Bronckhorst）亦道歉。甘堡爾指：「很明顯，燃放煙花是完全不可接受的，在足球場上絕對沒有任何容身之地。」據主隊最初曾指有5人傷，其後增至7人。上個賽季，阿積士主場對格羅寧根的聯賽曾因為煙花及煙火導致比賽腰斬。