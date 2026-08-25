轉會消息｜曼城擬加入與熱刺爭加普　曼聯有信心獲阿仙奴史基利

距離轉會窗關閉只餘1個星期，各支歐洲球會加緊增兵，據報曼城打算加入戰團，與熱刺爭逐荷蘭翼鋒的加普（Cody Gakpo），同時球隊已同意巴西彭美拉斯的要價，將以3,420萬英鎊簽入巴西翼鋒的阿倫安達迪（Allan Elias）。另外曼聯又有傳希望獲得阿仙奴的小將利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly），估計轉會費逾5,000萬英鎊。 英國媒體報道，曼城近期轉會市場出手頻繁，其中球隊已同意彭美拉斯的轉會費要求，以3,420萬英鎊，當中2.2萬英鎊為附加條件，簽入巴西的阿倫安達迪，作為沙雲奴（Savinho）轉投熱刺的替補。而另一位前鋒的奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）也有傳會在9月1日的轉會窗截止前轉投熱刺。曼城的另一位中場尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）也獲得紐卡素的垂青。因此曼城也向其他球隊挖角，當中包括利物浦的荷蘭國腳加普。27歲的加普在揭幕戰有份上陣，並取得入球，不過據「天空體育」報道，紅軍不想出售，而加普與利物浦的合約也去到2030年。

曼聯欲左閘增兵 至於同市的曼聯也繼續有動作，據ESPN報道，他們關注的巴塞羅拿巴迪（Alejandro Balde）有可能在轉會窗關閉前加開。紅魔在市場一直尋求一位新的左閘，其中一個目標是紐卡素的李維斯賀爾（Lewis Hall），而曼聯雖然淡化巴迪加盟的可能，不過這位22歲的守將被主帥的費歷克（Hansi Flick）收起，並指要他「消除雜念」。不過《太陽報》報道，曼聯可能有另一個目標，是阿仙奴的利維斯史基利，據報雖然轉會費將不低於5,000萬英鎊，但紅魔有信心可遊說兵工廠放人。19歲的史基利可膀任中場及左閘，是紅魔理想人選。而曼聯另一位閘位球員的馬沙拉奧（Noussair Mazraoui），據報獲AC米蘭的青睞。

上屆冠軍的阿仙奴，仍在與沙特阿拉伯的希拉爾商討前鋒加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）的轉會，據「The Athletic」的報道，兩家球會未有協議，但仍在進行磋商，阿仙奴的要價約6,000萬英鎊。而馬德里體育會的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），一直有傳要求離隊，引致在周日聯賽被球迷柴台，據ESPN報道指，兵工廠準備好在最後一星期提出轉會要求，然而這位阿根廷翼鋒，心儀的仍是轉會巴塞羅拿。另外，里爾的比利時前鋒費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo）亦獲得阿仙奴的關注，這位21歲的比利時前鋒，去季身價為4,000萬歐元，而里爾現在已增至7,000萬歐元。

上周聯賽慘敗的歐霸盃冠軍阿士東維拉，在收購修咸頓的後衛哈活比里斯（Taylor Harwood-Bellis）失敗後，有指轉向比利時布魯日的中堅祖爾奧當尼斯（Joel Ordonez），這位厄瓜多爾的守將據報要價最少4,000萬英鎊。22歲的奧當尼斯在今夏有代表厄瓜多爾出戰世界盃，雖然目前只22歲，但他已124次為布魯日上陣。維拉今夏已失去多位主力，包括摩根羅渣士（Morgan Rogers）、泰利文斯（Youri Tielemans）、盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）及安斯干沙（Ezri Konsa），而另一前鋒的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）亦獲希拉爾垂注。

森林望獲得車路士前鋒戴納 另外，車路士的英格蘭前鋒利安戴納（Liam Delap）仍獲多支球隊的關注。據英國廣播公司（BBC）報道，諾定咸森林仍在促成轉會交易。報道指戴納目前已與一隊分開操練，準備以5,000萬英鎊轉會費離隊。但報道指目前未知會是永久轉會還是借用。至於車路士向般尼茅夫作出第3次的報價，收購英格蘭中場的阿歷斯史葛（Alex Scott），但同樣第3次被般尼茅夫拒絕。前英格蘭國腳的迪利阿里（Dele Alli）雖然與意甲的科木解約，不過據報獲另一支意大利球會，升班馬的蒙沙開出1年的合約。