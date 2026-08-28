匹克球｜香港隊征戰越南峴港 鄧諾瑤︰獎牌非壓力 更應是動力

2026 海尼根匹克球世界盃將8月30日到9月6日一連7日越南峴港舉行，賽事作為匹克球（Pickleball）界年度盛事，雲集一眾世界級好手，匹克球香港代表隊派出13男13女，組成26人大軍參加公開組、先進組、大師組及青年組；不單有因賽例放寬而有幸參加的一哥王康傑（Jack）及一姐鄧諾瑤（Nikita），亦有於信和集團旗下屯門市廣場舉行的港隊選拔賽中奪得冠軍的林映雪（Rachel）及吳麗萍（Cindy），組成強陣。 作為上屆世界盃勇奪銀牌並創下國際賽里程碑的一員，一姐Nikita陣前從容，認為獎牌非壓力，更應是動力，最重要是能夠在頂尖賽場證明香港實力，「我沒有壓力，我很期待。不只是為了自己，也希望外界看到香港是頂尖的。」上屆面對東道主美國失利，令Nikita明白見微知著的道理。她認為美國選手更著重於控制失誤，成為分別，「他們的非受壓失誤不多。如果不向他們施壓，他們就不容易出錯。相反，我們採取比較冒險的選擇，才會有較多失誤；所以如果從技術層面看，可能雙方差距不是很大，但就是這些細節決定勝負。」

文︰王日朗

由網球轉項到匹克球，即使規則相若，技術上亦有共通點，但曾於網球界深耕的二人都表示，要由零開始學習絕非易事。Rachel認為相比起匹克球，網球是一種「孤獨」的運動，她直言在網球場上的問題，多數自己解決，應變策略也比較單一。雖然未能在網球路更上一層樓，但從中默默學懂永不言棄，為Rachel後來在匹克球路上的成就埋下伏筆。回想起走向職業的契機，Nikita歸功於運氣，她坦言，一開始完全是為了好玩，「轉捩點是幸運吧。我原本是網球教練，工作時間比較彈性。去年參加了馬來西亞的第一個 PPA （PPA 匹克球巡迴賽）賽事，當時沒有抱太大期望，卻取得了令人喜出望外的成績，因此被人發掘了。」

外國歷練 見證基本功的重要 愛上匹克球後，到外國的歷練自然必不可少。回憶起在外漂泊的日子，Rachel在疫情期間孤身一人到不同國家作賽，雖然艱辛，卻是成長最快的日子。Rachel由場下起居飲食、休息通勤的計劃都一手包辦，「很多時我要做自己的教練的角色，拉筋時又要兼任自己的物理治療師，好像很多角色。」別人口中的話，總不及親身感受徹底。系統性訓練及soft skills（軟技巧），是匹克球不可忽視的基本功。以美國球手為例，他們不止訓練擊球力度，更將大量時間投放在針對性訓練技術上，「他們專注於一項技術，連續練兩個小時，比如只練截擊（Volley）或短球（Dink）。平時在香港，我不會約人只花兩個小時練習單一技術。這讓我意識到，即使是大家都覺得很基本的技術，也需要花很多時間去磨練。」

匹克球不止「打卡」強度不止速度與力量 相比起外國的匹克球列強，香港的匹克球仍處於冉冉升起的萌芽階段，兩位本地球手對匹克球在香港發展前景樂觀。香港地少人多，Nikita認為匹克球場地面積較細的優勢得以展現，加上明星效應，匹克球的發展前景可觀。Rachel補充道，「現在很多中小學都在推廣，為香港培養下一代生力軍。如果這項運動要長遠發展，不能只停留在『打卡』娛樂的階段，而是要真正向下紮根，這點讓人非常期待。」 作為新興運動之一，坊間一直有對於匹克球競技元素欠奉及強度較低的誤解及質疑。兩位港將認同匹克球容易上手，受眾較其他運動多，但強調匹克球強度絕對不低。一姐Nikita起步階段以肌肉記憶及網球直覺打匹克球，但之後參加比賽，面對高水平對手才會明白箇中玄機。Rachel認同Nikita說法，指勝負往往不是速度或力量，「每項運動都有不同的階段。對於初學者或追求娛樂性的人來說，匹克球確實很容易上手，不需要極高體能就能樂在其中；但在競技層面上，它其實非常講求策略。例如何時該從底線推進到網前？雙打時如何與搭檔緊密合作？這些都需要很高的戰術執行力和默契。」

如何準備大賽，重要性從來不比落場時低。Nikita表示會讓身心都保持高水平及警戒的狀態，避免鬆懈，Rachel補充指他們在訓練中下了不少苦功，學習如何應對不同比賽中的情況，「我們會學習如何處理比賽中的情況，像 Nikita 打某種戰術時，我要怎樣配合？」

羅馬不是一天建成的，在香港如何長遠發展匹克球，同樣不是一波熱潮般簡單，需從年輕一代著手。 Nikita提議政府可以興建更多匹克球場，以低廉的價錢為新生代提供場地；亦可以聘請更多專業教練為球員提供高質素訓練。 熱潮過後 長遠發展須一代傳一代 除了硬件上的升級，球員心態上的軟件升級亦同樣重要，Rachel以自己為例，指自己為人較為情緒化，容易找藉口去放棄，提醒球員最大的敵人永遠是自己，只要在訓練裝備好自己，真正上場時才可以表現到最好一面。最後，Rachel以球員兼教練身份寄語年輕球員「Life is about inspiring and to be inspired.（生命的意義在於啟發他人，同時也被別人所啟發）」作結，寄語球員盡力做到最好時，不單自己能夠受益，亦可啟發其他人。