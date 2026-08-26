英聯盃｜主場出擊 紐卡素熱刺贏級數

英聯盃周三深夜續戰，兩支新季無法出戰歐洲賽的英超球隊紐卡素及熱刺，分別主場迎戰英冠的西布朗及查爾頓；就算輪換陣容出場，預計主隊級數秤先，主帥又心急交代，有力贏波齊闖第三圈。

今夏被拆骨的「黑白兵團」紐卡素，上仗英超在不被看好下，迎戰傳統勁旅利物浦；但匆匆上任的少帥也斯利(Jaissle)以「力量、速度及激情」注入大軍，結果紐卡素兩度領先下，僅完場前輸12碼被對手逼和，不勝有點不值。

球隊近年對英聯盃情有獨鍾，前屆冠軍、上屆亦入四強；由於該隊今屆無法出戰歐洲賽，預料對國內盃賽更著緊。上仗坐冷板的中鋒禾達美迪(Woltemade)及新兵前鋒巴索馬拿托尼(Bazoumana Toure)，有望掛帥，上仗表現對辦的新兵門將漢尼錫(Hornicek)仍會把關。紐卡素續在地頭出擊，迎戰上圈大炒洛達咸的英冠西布朗，有力為新帥打開上任後勝門。(球賽編號FB3714，8月27日02:45開賽，myTV Super 902台直播)