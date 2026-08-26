西甲｜摩帥回歸重現勁勢 皇馬主場有力剃「蘇」

志切重奪西甲冠軍的皇家馬德里，上周末新季聯賽首騷，即打敗愛斯賓奴響頭炮，重掌帥印的「寸王」摩連奴(Mourinho)與一眾新兵同樣交到功課；周三深夜乘勝追擊，返回班拿貝主場鬥剛落筆打三更輸波的皇家蘇斯達，「銀河艦隊」勝券在握。(球賽編號FB3691，8月27日03:00開賽，Now 632台直播)
皇馬上季聯賽屈居亞軍，今夏重整軍容，由教練到球員都大事補強。新兵包括中堅伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)、右閘杜費斯(Dumfries)及中場貝拿度施華(Bernardo Silva)上仗以正選披甲，左閘古古列拿(Cucurella)、前鋒恩迪奧文迪(Yan Diomande)及卡路士艾斯比(Carlos Espi)則以後備披甲；其中小將卡路士艾斯比，完場前建奇功，助球隊以2比1力克愛斯賓奴。
摩連奴罕見謙虛
此外，一眾名將主力如門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)、攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)、前鋒基利安麥巴比(Kylian Mbappe)與雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)都交出水準以上表現。據報因傷缺陣的防中曹亞文尼(Tchouameni)已復操，大軍人腳充裕，要應付季初頻密比賽應付有餘。
主帥摩連奴上仗賽後竟然謙虛表示：「皇馬值得贏波，但愛斯賓奴都不值輸波，該隊防守出色，但我們在下半場控制形勢。」「寸王」指出，在貝拿度施華加盟後，可以更加釋放祖迪比寧咸的作用，後者該仗為球隊先開紀錄。摩帥亦同時提醒雲尼斯奧斯要做好管理情緒，球隊現時鋒線人才濟濟，爭勝信心滿滿。
奧耶沙巴爾狀態未起
對手皇蘇上仗聯賽首騷，作客以0比1飲恨貝迪斯腳下。大軍新帥馬達拿素(Matarzzo)仍期待新援加盟，提升戰力。該隊主力射手奧耶沙巴爾(Oyarzabal)因歸隊較遲，該仗僅以後備披甲；鋒線由奧斯卡斯臣(Oskarsson)擔正掛帥，表現一般。球隊在季前球會賽已面對防守不穩的大難題，由莊馬田(Jon Martin)與蘇比迪亞(Zubeldia)出任雙中堅，不太可靠，守將奧迪奧蘇拿(Odriozola)缺陣影響調動。
皇蘇近年交手全面下風，各項賽事近8次碰頭只錄得1勝7負，今場只求輸少當贏。
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