英格蘭聯賽盃｜諾定咸森林不敵列斯聯　首支出局英超隊

英格蘭聯賽盃進入第二圈，11支英超隊伍率先參戰。其中諾定咸森林成為唯一出局隊伍，球隊以0:2不敵同為英超球隊的列斯聯，並顯示球隊需要在前線增兵。而聯賽揭幕擊敗曼聯的侯城，僅憑12碼淘汰次一級的史篤城。

英格蘭聯賽盃的次圈展開，正在爭取簽入車路士前鋒利安戴納（Liam Delap）的森林，展現他們攻力的疲弱。兩隊在半場互無紀錄下，換邊5分鐘，丹占士（Dan James）就為列斯打開紀錄。之後森林有一次扳平的機會，但是基斯活特（Chris Wood）的攻門被占士查科特（James Trafford）擋出。未能追平之下，森林在75分鐘再失守，占士祖斯甸（James Justin）為列斯聯拉開比數。最終列斯以2:0作客擊敗森林，晉身第三圈。