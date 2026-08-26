歐聯｜蘇超些路迪附加賽次回合擴大至4球優勢　仍加時被奧地利寧斯淘汰

歐聯外圍賽的最後階段，蘇超冠軍的些路迪在首回合領先3球，加上次回合再入1球，在總比數拉開4球優勢的情況，卻被奧地利的寧斯翻盤，在90分鐘總比數追平4:4，更在加時再下一城擊敗些路迪晉身聯賽階段。

上屆已在外圍賽不敵哈薩克的卡拉特出局，些路迪要避免尷尬連續兩季缺席主賽圈，今場守得住首回合3:0優勢就夠。這支蘇超班霸21分鐘由卡林麥基哥（Callum McGregor）攻入領先，這時候些路迪已手執4球的優勢，出線機會甚濃。然而之後的比賽被主場寧斯大翻盤，這支奧地利球隊在32分鐘追回一球，半場雙方踢平1:1。些路迪本來半場仍有3球優勢，但換邊13分鐘內連失2球，被寧斯次回合拉開3:1，總比數只差1球。直到完場前90分鐘的一擊，寧斯由費斯卡（Florian Flecker）攻入，次回合贏至4:1，總比數追平4:4。雙方要進入加時，在加時下半場的4分鐘寧斯再入一球，在總比數反先，雖然些路迪之後撲出了寧斯的12碼，但寧斯還是以總比數5:4淘汰些路迪晉身歐聯主賽圈。