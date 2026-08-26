英超｜曼聯般奴費南迪斯奪球員先生　包攬上賽季個人三大獎項

英格蘭職業球員協會（PFA）公布去季的球員先生，由曼聯的隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）奪得，他力壓阿仙奴的迪格蘭賴斯（Declan Rice）與曼城的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）獲獎，同時也包攬上個賽季的英格蘭3大個人獎項。

PFA周二（25日）在曼徹斯特舉行年度頒獎禮。在一眾球員投票之下，般奴擊敗賴斯與夏蘭特獲得球員先生。上個賽季曼聯雖然只得聯賽季軍，但他個人更入9球及交出21次助攻，創英超單季助攻數字紀錄，成為自2010年的朗尼（Wayne Rooney），另一位贏得這獎項的曼聯球員。另外，般奴去季已取得英格蘭足球記者協會（FWA）的足球先生以及去季英超獲最佳球員，取得全部3個個人獎項。