英超｜曼聯般奴費南迪斯奪球員先生　包攬上賽季個人三大獎項

英格蘭職業球員協會（PFA）公布去季的球員先生，由曼聯的隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）奪得，他力壓阿仙奴的迪格蘭賴斯（Declan Rice）與曼城的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）獲獎，同時也包攬上個賽季的英格蘭3大個人獎項。
PFA周二（25日）在曼徹斯特舉行年度頒獎禮。在一眾球員投票之下，般奴擊敗賴斯與夏蘭特獲得球員先生。上個賽季曼聯雖然只得聯賽季軍，但他個人更入9球及交出21次助攻，創英超單季助攻數字紀錄，成為自2010年的朗尼（Wayne Rooney），另一位贏得這獎項的曼聯球員。另外，般奴去季已取得英格蘭足球記者協會（FWA）的足球先生以及去季英超獲最佳球員，取得全部3個個人獎項。
般奴在頒獎禮表示：「這明顯是一個非常令人自豪的時刻。他們是你在球場上要面對的對手，要投票給對手可能並不容易，所以這是一個非常好的時刻。」另外曼城的尼高奧萊利（Nico O'Reilly）獲得年度最佳年青球員。
英格蘭職業球員協會年度獎項：
英超年度最佳球員：
般奴費南迪斯（Bruno Fernandes ，曼聯）
英超年度最佳青年球員：
尼高奧萊利（Nico O'Reilly，曼城）
英超年度最佳陣容：
守門員：大衛拉耶（David Raya，阿仙奴）
後衛：祖利安添巴（Jurrien Timber，阿仙奴）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes，阿仙奴）、威廉沙列巴（William Saliba，阿仙奴）、尼高奧萊利（Nico O'Reilly，曼城）
中場：迪格蘭賴斯（Declan Rice，阿仙奴）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes，曼聯）、卓基（Rayan Cherki，曼城）
前鋒：安東尼施美安（Antoine Semenyo，曼城）、艾寧夏蘭特（Erling Haaland，曼城）、伊戈泰亞高（Igor Thiago，賓福特）