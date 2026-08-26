美網｜艾卡拉斯復出與莎蓮娜混雙晉級　祖高域莎巴蘭卡出局

美國公開賽前的混雙比賽，傷癒復出的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）合作出戰混雙的比賽，結果成功晉級。而祖高域（Novak Djokovic）與莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）就領先盤數下被淘汰。另外，香港球手的黃澤林將在外圍賽次圈出戰。

雖然美網的混雙比賽更多是表演賽的味道，不過艾卡拉斯仍享受與「細威」的合作。二人在首盤贏局數5:3後，第2盤再贏局數4:1晉級。細威在1998年贏得首次美網的女混雙冠軍是在1998年，比艾卡拉斯出生還早了5年，對於與細威合作，艾卡拉斯表示：「我正和獨一無二的莎蓮娜威廉絲並肩作戰，還能想甚麼呢？只能享受比賽，努力做到她要我做的事情。」他再指：「我認為所有人都見到我真的很緊張，我第1分發球就雙錯誤了。我離開賽場差不多5個月，差不多忘記了踏出球場的感覺。只用了幾場比賽就磨合好，她讓我很容易就能享受比賽，並全力以赴。」