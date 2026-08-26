與WNBA球員衝突被驅逐　簡達被芝加哥禁入球場

報稱參與明年WNBA選秀的前NBA中鋒簡達（Enes Kanter），被芝加哥天空禁止進入球場。原因是他早前穿上一件支持女性身份的T裇遭天空隊的跨性別平權支持者球員挑釁後被逐，天空隊指簡達是「有潛在威脅」而禁止他再進入天空隊比賽場地。
簡達在星期日（23日）穿上一件印有「名詞，女性：成年雌性人類」的T裇，在比賽期間惹起天空隊的娜塔莎告特（Natasha Cloud）不滿，出言挑釁，簡達之後站起來雙手舉起，在一隻腳踏前，被球場保安驅逐。天空隊的老闆米高艾達（Michael Alter）在星期二向芝加哥媒體表示，要禁止簡達入場。艾達指是因為簡達在場邊「吱吱喳喳」的「挑釁」告特，他指「（簡達）已經明確地向我們證明，他有可能構成威脅。他無法控制自己，以至於我們無法放心他不會再次踏入球場，走向球員。」
簡達在之前透露了與告特的對話，明顯是告特挑釁，而告特本身是支持跨性別平權。而簡達在接受霍氏電視台時表示，他在入場前有與天空隊的總經理溝通，因為他們在之前有合作。但艾達否認，表示是簡達的經理人與球隊經理表示會入場，又指球隊在開賽前3個半小時才知道。另外簡達以及另一位前NBA球員萊斯韋特（Royce White）申請參加明年WNBA選秀事件，聯盟仍未有表態禁止，不過媒體指已有多個消息來源證實，而韋特在社交平台否認有收到拒絕的通知。