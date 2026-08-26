沙維接任荷蘭國家隊：不介意只是第三選擇

前西班牙國腳的沙維（Xavi Hernandez）接手荷蘭國家隊，在星期二（25日）荷蘭足協為其舉行記者會，他被問到自己只作為哥迪奧拿（Pep Guardiola）以及史洛治（Arne Slot）之後的第3選擇時表示，自己亳不介意，而且作為前曼城及利物浦的主教練之後他覺得也不差。

荷蘭在世界盃出局之後，主教練的朗奴高文（Ronald Koeman）離職。荷蘭足協由技術總監的尼祖迪莊（Nigel de Jong）進行遴選，據報他名單的4個選項，包括剛離開曼城的哥迪奧拿、被利物浦解僱的史洛治，還有沙維和U21主教練的列斯加（Michael Reiziger）。沙維在記者會上被問到排在2位英超前主帥之後，作為第3選擇時表示：「很好，排在哥迪奧拿和史洛治之後不是一個差的位置。第3選擇，至少我們都在領獎台，我不介意。」