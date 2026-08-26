轉會消息｜曼聯完成簽入巴利巴仍欠左閘　艾華利斯僅餘留隊或投阿仙奴

英超的曼聯在中場補充兵源的工作結束，球隊從白禮頓簽入喀麥隆中場的卡路士巴利巴（Carlos Baleba），據報轉會費7,000萬英鎊。而球隊餘下要找尋左閘的合適人選。至於西甲馬德里體育會的前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）據報獲給予兩個選擇，一是留在馬體會，二是轉投阿仙奴。而曼城在沙雲奴（Savinho）轉投熱刺後，球隊在爭取安素費南迪斯（Enzo Fernandez）。 距離轉會窗關閉不足一個星期之際，各支英超隊伍加緊增援。其中曼聯率先落實巴利巴的加盟。這位22歲喀麥隆中場與紅魔簽約5年，據報道支轉會費6,500萬英鎊再加500萬英鎊的附加條款。而隨着巴利巴、安達利山度士（Andrey Santos）以及泰利文斯（Youri Tielemans）加盟，紅魔已完成中場的增援，因此開始加快左路防線的補充，除了阿仙奴的利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）以及紐卡素的李維斯賀爾（Lewis Hall）外，據報還有德甲史特加的謝迪舒（Finn Jeltsch）。

馬體會高層堅拒艾華利斯投巴塞 至於今夏一直表態希望離開馬體會的阿根廷前鋒祖利安艾華利斯，有傳只有留隊或加盟阿仙奴的選擇。據西班牙媒體指，馬體會已再次向艾華利斯表明，不會將他售予巴塞羅拿，追蹤馬體會的記者烏利亞（Ruben Uria）表示，馬體會與艾華利斯的關係變得緊張：「不論是基爾馬連（Miguel Gil Marin，馬體會總裁）還是董事會都不想將球員賣給巴塞羅拿。因此整個董事會都支持基爾馬連的決定，已告知了艾華利斯。」而報道稱，阿仙奴的體育總監安德烈貝達（Andrea Berta）就在艾華利斯被球迷嘘之後，一直與馬體會接觸。然而阿仙奴要獲得艾華利斯，仍需要等這阿根廷球員放棄巴塞的念頭。

而在熱刺宣布沙雲奴的加盟後，羅馬諾（Fabrizio Romano）的報道指曼城已經向車路士提出正式收購安素費南迪斯，並希望在轉會窗關閉前完成交易。不過曼城仍有可能再失去埃及前鋒的奧馬馬莫殊，《電訊報》指，熱刺已接近完成交易，令這支北倫敦球會今季的開支增至4億英鎊，不過領隊的迪沙比（Roberto De Zerbi）就表示，球隊仍會繼續「消費」。他在聯賽盃賽前的記者會表示：「對於轉會市場，我不感壓力。如果我可以，我想在沒有問題之後花費更多，因為其他球會的花費也是一樣。」

森林將以破球會紀錄簽入車路士戴納 英國廣播公司（BBC）報道，上季參加歐霸盃的諾定咸森林，據報同意車路士的5,000萬英鎊會費要求，準備以破球會轉會費紀錄收購英格蘭前鋒的利安戴納（Liam Delap）。23歲的戴納去季才從葉士域治加盟車路士，不過表現未如理想。他預計本周會去到森林方面進行體測，並與球隊簽下長約。森林今季由前水晶宮的加斯拿（Oliver Glasner）接掌以來，收購了士砵亭守將的奧士文尼迪奧文迪（Ousmane Diomande）、奧地利中場的舒拉加（Xaver Schlager）及門將史堤夫賓達（Steve Benda）。球隊在聯賽的揭幕戰0:1不敵列斯聯，聯賽盃又輸給列斯聯出局，急需在前線增兵。

車路士同時又繼續放出其他球員，當中前鋒的尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）獲得馬體會以阿阿士東維拉的青睞。據報道馬體會之前提出的借用條件被藍戰士拒絕，但球隊仍想爭取簽下這位塞內加爾前鋒。而維拉就已準備以7,000萬歐元的轉會費簽下。維拉同時也有傳在爭取AC米蘭的翼鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）。另外法國《隊報》報道，利物浦已全力爭取巴黎聖日耳門的巴特利巴高拿（Bradley Barcola）加盟，而阿仙奴的加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）已同意轉投沙特阿拉伯的希拉爾並簽約4年，年薪達2,000萬歐元。