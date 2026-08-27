英聯盃當練兵 車路士誓破英甲盧頓

車路士剛戰勝出西倫敦打吡，三大前鋒高爾彭馬(Palmer)、祖奧柏度(Pedro)及貴價新兵摩根羅渣士(Morgan Rogers)各入一球。新帥沙比阿朗素手執大量好手，今場領軍後正式主場首騷可盡情輪換。新加盟老將韋碧克(Welbeck)、柏度尼圖(Pedro Neto)及比諾傑廷斯(Kittens)或合力攻堅。新翼鋒基奧雲尼昆達(Quenda)及翼衛查華利亞(Chavarria)料升正考核。車仔今季無緣歐洲賽，將力爭所有本土錦標，今場遇英甲盧頓勢大捷過關。

英聯盃第二圈周四深夜由兩支西倫敦球會守尾門，分別主場鬥低組別球隊；其中人腳鼎盛的車路士，新季首次在史丹福橋球場先出戰盃賽，遇上開季入得失得的英甲盧頓，對攻正合心意，有力輕鬆過關。(球賽編號FB3759，8月28日02:45開賽，myTV Super 901台直播)

盧頓在23/24年球季曾升上英超，但之後連降兩級後，上屆在英甲於前阿仙奴球星韋舒亞出任主帥下，僅排第7，無法打入升班附加賽。球隊在第一圈英聯盃作客3比0輕取英乙基寧咸，但之後返回聯賽1勝1和，入6球失5球；只攻不守下，要在史丹福橋球場抵擋一眾主隊星級鋒將破門，爭取近6季僅第2次在英聯盃第3圈出場的機會，似是不可能任務。

富咸主場迎英甲AFC溫布頓

同晚富咸亦會在主場鬥近況更差的英甲AFC溫布頓。主隊會改用新兵中場舒亞查理斯(Cahrles)，聯同奇雲山度士(Kevin)及洛迪高梅尼斯(Muniz)合力攻堅，鋒將質素有保證，料以輕鬆晉級。(球賽編號FB3758，8月28日03:00開賽，myTV Super 902台直播)