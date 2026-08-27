西甲｜五星級攻力衛冕 巴塞勢炒畢爾包

乘勝追擊，再博大捷！衛冕的巴塞隆拿，新季西甲即5球大炒對手，先聲奪人，展示五星級攻力；周四深夜返主場遇上今非昔比的畢爾包，由巴西鋒將拉芬夏比洛尼(Raphinha)領導的鋒線，加上一眾前場新兵對辦，對賽又格食格，巴塞有力再度大捷。(球賽編號FB3692，8月28日03:00開賽，Now 632台直播)

上季兩大鋒將羅拔利雲度夫斯(Lewandowski)及費倫托利斯(Torres)，今夏分別轉戰美職及法甲，但由德國主帥費歷克領軍的巴塞隆拿，新季初登場即展示爭取西甲三連霸決心，拉芬夏及後備出場的費明盧比斯(Fermin Lopez)各入2球；新兵翼鋒卡廉艾迪耶美(Adeyemi)亦有士哥，後備出場的安東尼哥頓(Gordon)兩次助攻，作客5球大炒艾爾切，先聲奪人。

雖然左閘阿歷真度巴迪(Balde)傳聞過檔曼聯，該仗未有列入大軍名單，中場加維(Gavi)因傷半場前已被換走，新加盟的金球獎得主、防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)有待進一步操練才能上陣，但大軍依然人腳鼎盛。不過費歷克賽後仍不滿球隊上半場傳球失誤太多，眾將今場重返上屆在西甲主場19戰全勝入45球的魯營出擊，必定打醒精神，博取主帥要求的完美勝利。