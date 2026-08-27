西甲｜五星級攻力衛冕 巴塞勢炒畢爾包

乘勝追擊，再博大捷！衛冕的巴塞隆拿，新季西甲即5球大炒對手，先聲奪人，展示五星級攻力；周四深夜返主場遇上今非昔比的畢爾包，由巴西鋒將拉芬夏比洛尼(Raphinha)領導的鋒線，加上一眾前場新兵對辦，對賽又格食格，巴塞有力再度大捷。(球賽編號FB3692，8月28日03:00開賽，Now 632台直播)
上季兩大鋒將羅拔利雲度夫斯(Lewandowski)及費倫托利斯(Torres)，今夏分別轉戰美職及法甲，但由德國主帥費歷克領軍的巴塞隆拿，新季初登場即展示爭取西甲三連霸決心，拉芬夏及後備出場的費明盧比斯(Fermin Lopez)各入2球；新兵翼鋒卡廉艾迪耶美(Adeyemi)亦有士哥，後備出場的安東尼哥頓(Gordon)兩次助攻，作客5球大炒艾爾切，先聲奪人。
雖然左閘阿歷真度巴迪(Balde)傳聞過檔曼聯，該仗未有列入大軍名單，中場加維(Gavi)因傷半場前已被換走，新加盟的金球獎得主、防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)有待進一步操練才能上陣，但大軍依然人腳鼎盛。不過費歷克賽後仍不滿球隊上半場傳球失誤太多，眾將今場重返上屆在西甲主場19戰全勝入45球的魯營出擊，必定打醒精神，博取主帥要求的完美勝利。
尼高威廉斯傷患損戰力
相反畢爾包不復當年勇，球隊上季仍能參與歐聯大聯賽，但西甲僅排第12位，是該會自2017/18年球季以來，最低排名，今季無緣歐戰逐鹿。球隊換上前多蒙特的另一德國主帥泰錫(Terzic)接手，但聯賽首戰主場在左閘尤利貝治捷(Berchiche)早段領紅牌被逐，1比3不敵皇家蘇斯達，打擊士氣。今夏重磅重新兵、由沙特職回流的國腳級守將拿樸迪(Laporte)，今場將會升正，力拒巴塞來犯。只是球隊星級翼鋒尼高威廉斯(Nico Williams)受傷患困擾，未能重拾全盛時期表現，影響畢爾包攻力；加上對上6次連盃賽交手，畢爾包全敗兼只入1球，今場恐重蹈上季聯賽作客大敗0比4的慘痛經歷。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊