英格蘭聯賽盃｜熱刺新加盟沙雲奴建功　大勝查爾頓晉級鬥利物浦

英格蘭聯賽盃的次圈，熱刺有新加盟的巴西翼鋒沙雲奴（Savinho）加盟，並取得加盟後首個入球，令熱刺以5:1大勝查爾頓晉級。其他英超隊，紐卡素以3:2險勝西布朗，愛華頓亦大勝英冠的普雷斯頓晉級，不過下一圈他們會對利物浦。

熱刺在周二（25日）完成了沙雲奴的轉會，這位巴西球員訓練一日就列入後備名單。由迪沙比（Roberto de Zerbi）帶領的熱刺，上周末的聯賽才慘吞賓福特三蛋，球隊在面對英冠的查爾頓需要贏波來振奮士氣。熱刺上半場末段由米基摩爾（Mikey Moore）及蘇蘭基（Dominic Solanke）的入球，半場領先2:0。換邊後，奇雲丹素（Kevin Danso）在67分鐘為熱刺拉開比數，而熱刺在71分鐘換出功臣的蘇蘭基，由沙雲奴入替。這位新球員在82分鐘建功，為熱刺錦上添花，之後沙雲奴3分鐘後的射門被門將撲出後，由賓戴維斯（Ben Davies）補中，為熱刺拉開5球，作客的查爾頓在87分鐘追回一球，最終熱刺仍贏5:1晉身第三圈。