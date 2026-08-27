英格蘭聯賽盃｜熱刺新加盟沙雲奴建功　大勝查爾頓晉級鬥利物浦

英格蘭聯賽盃的次圈，熱刺有新加盟的巴西翼鋒沙雲奴（Savinho）加盟，並取得加盟後首個入球，令熱刺以5:1大勝查爾頓晉級。其他英超隊，紐卡素以3:2險勝西布朗，愛華頓亦大勝英冠的普雷斯頓晉級，不過下一圈他們會對利物浦。
熱刺在周二（25日）完成了沙雲奴的轉會，這位巴西球員訓練一日就列入後備名單。由迪沙比（Roberto de Zerbi）帶領的熱刺，上周末的聯賽才慘吞賓福特三蛋，球隊在面對英冠的查爾頓需要贏波來振奮士氣。熱刺上半場末段由米基摩爾（Mikey Moore）及蘇蘭基（Dominic Solanke）的入球，半場領先2:0。換邊後，奇雲丹素（Kevin Danso）在67分鐘為熱刺拉開比數，而熱刺在71分鐘換出功臣的蘇蘭基，由沙雲奴入替。這位新球員在82分鐘建功，為熱刺錦上添花，之後沙雲奴3分鐘後的射門被門將撲出後，由賓戴維斯（Ben Davies）補中，為熱刺拉開5球，作客的查爾頓在87分鐘追回一球，最終熱刺仍贏5:1晉身第三圈。
紐卡素主場險勝西布朗
同日的其他4場比賽，紐卡素在主場面對英冠的西布朗。雖然喜鵲在19分鐘失守，但巴索馬拿托尼（Bazoumana Toure）在38分鐘追平，令紐卡素半場追和1:1。換邊後，後備入替的哈維班尼斯（Harvey Barnes）易邊僅3分鐘就為紐卡素反超前。雖然西布朗在77分鐘獲得12碼，將比數追平2:2。但哈維班尼斯81分鐘再建一功，為紐卡素以3:2擊敗西布朗。而愛華頓作客英冠的普雷斯頓，泰亞路巴利（Thierno Barry）首次為拖肥糖上演帽子戲法，加上他之後助攻隊友班倫莊臣（Brennan Johnson）建功，令球隊4:0大勝晉級。而英甲的巴拉福特主場悶和英冠的般尼0:0，互射12碼巴拉福特贏4:2晉身第三圈。
聯賽盃的第三圈對賽亦出爐，上屆冠軍的曼城會對英冠的諾域治，而利物浦會遇上熱刺。至於曼聯就會遇上同為英超的白禮頓，卡路士巴利巴（Carlos Baleba）有機會遇上舊東家。而阿仙奴會作客對升班馬葉士域治，
熱刺對查爾頓精華
紐卡素對西布朗精華
普雷斯頓對愛華頓精華
巴拉福特對般尼精華
英格蘭聯賽盃第三圈抽籤：
水晶宮（英超） 對 米杜士堡（英冠）
曼聯（英超） 對 白禮頓（英超）
曼城（英超） 對 諾域治（英冠）
新特蘭（英超） 對 侯城（英超）
葉士域治（英超） 對 阿仙奴（英超）
高雲地利城（英超） 對 阿士東維拉（英超）
般尼茅夫（英超） 對 林肯城（英冠）
利物浦（英超） 對 熱刺（英超）
車路士（英超） 對 盧頓（英甲）／列斯聯（英超）
米禾爾（英冠） 對 紐卡素（英超）
費列活特（英乙） 對 錫菲聯（英冠）
愛華頓（英超） 對 狼隊（英冠）
奧連特（英甲） 對 巴拉福特（英甲）
雷丁（英冠） 對 賓福特（英超）
彼德堡（英甲） 對 班士利（英甲）
韋斯咸（英冠） 對 富咸（英超）／AFC溫布頓（英甲）