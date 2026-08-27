西甲｜麥巴比主場帽子戲法　助皇家馬德里大勝皇家蘇斯達

西甲聯賽，在基利安麥巴比（Kylian Mbappe）個人大演帽子戲法之下，皇家馬德里在主場以4:1大勝皇家蘇斯達，在聯賽取得二連勝。
西甲雖然早一星期開賽，但是皇馬卻遲至上周末才展開首場比賽。不過摩連奴（Jose Mourinho）重掌銀河艦隊，首戰僅2:1險勝愛斯賓奴。面對之前一仗輸給貝迪斯的皇蘇，皇馬去到40分鐘才有破關之法，由麥巴比攻入領先。但4分鐘後，盧卡蘇錫（Luka Sucic）建功，半場雙方踢平1:1。換邊後去到60分鐘，麥巴比與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的配合入楔，為皇馬再度領先。比寧咸之後底線橫傳門前的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），在68分鐘為皇馬拉開至3:1。到80分鐘，麥巴比再建一功完成帽子戲法，即使巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）入球被判無效，但皇馬仍以4:1輕取皇蘇。
摩連奴賽後盛讚麥巴比：「他是一個歷史性的球員，他在世界盃的紀錄會永遠被保持。他也非常渴望在皇馬創造歷史。他不只是一個射手，他不是只等待全隊去為他創造機會才能入波。他非常投入比賽，當你能帶領這樣的精英球員，你不需要逐個逐個去教，而是要讓他們一整體訓練。」