西甲｜麥巴比主場帽子戲法　助皇家馬德里大勝皇家蘇斯達

西甲聯賽，在基利安麥巴比（Kylian Mbappe）個人大演帽子戲法之下，皇家馬德里在主場以4:1大勝皇家蘇斯達，在聯賽取得二連勝。

西甲雖然早一星期開賽，但是皇馬卻遲至上周末才展開首場比賽。不過摩連奴（Jose Mourinho）重掌銀河艦隊，首戰僅2:1險勝愛斯賓奴。面對之前一仗輸給貝迪斯的皇蘇，皇馬去到40分鐘才有破關之法，由麥巴比攻入領先。但4分鐘後，盧卡蘇錫（Luka Sucic）建功，半場雙方踢平1:1。換邊後去到60分鐘，麥巴比與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的配合入楔，為皇馬再度領先。比寧咸之後底線橫傳門前的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），在68分鐘為皇馬拉開至3:1。到80分鐘，麥巴比再建一功完成帽子戲法，即使巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）入球被判無效，但皇馬仍以4:1輕取皇蘇。