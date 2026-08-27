歐洲足協將撤回杯葛賽事決定　仍力推恩芬天奴下台

歐洲足協（FIFA）的成員及國際足協理事會，將在今日（27日）收到來自國際足協（FIFA）的信函，承諾將不會再推動國際足協前進企業（FFE）計劃，換取歐洲足協收回杯葛國際足協的比賽。但歐洲足協將繼續推進恩芬天奴（Gianni Infantino）下台的目標。
國際足協在星期四會發信給歐洲足協的成員以及國際足協理事會的55位會員，交代有關FFE中止的承諾。而歐洲足協也會在摩納哥舉行會議，正式收回杯葛賽事的決定，讓下月在波蘭舉行的女子世青盃可以順利展開。然而據英國廣播公司（BBC）報道，歐洲足協仍打算將恩芬天奴從國際足協會長的位置拖下來，他們有信心可以共同推舉一位新的候選人，在明年3月與恩芬天奴競爭。
報道指，歐洲足協已放棄對恩芬天奴發動不信任動議，因為需要取得國際足協四分之三成員的159票支持，認為有關提案不切實際。而會長選舉僅需要106票，因此可能性較高。而新的會長提名需要在11月18日提交，但歐洲足協未有確實的候選人，不過北美洲及加勒比海足協的主席蒙達利安尼（Victor Montagliani）就表態會「慎重考慮」參選。
卡富韋利等傳奇表態支持恩芬天奴
雖然早前國際職業球員協會（FIFPro）及球員組織呼籲國際足協需要高層改革，但同時有前球員的組織支持恩芬天奴。包括前巴西隊長卡富（Cafu）、意大利射手韋利（Christian Vieri）、葡萄牙前隊長比比（Pepe）以及前阿根廷國腳甘比亞素（Esteban Cambiasso）都在社交平台表達支持。他們是由國際足協認證的「國際足協傳奇」成員。韋利的帖文指：「在過去超過10年，我們見到國際足協以及會長恩芬天奴的工作，他為球員創造出過去不存在的代表性。我們將繼續支持足球運動在過去10年取得的巨大發展，使其繼續惠及世界各地所有踢足球國家的人們。」