歐洲足協將撤回杯葛賽事決定　仍力推恩芬天奴下台

歐洲足協（FIFA）的成員及國際足協理事會，將在今日（27日）收到來自國際足協（FIFA）的信函，承諾將不會再推動國際足協前進企業（FFE）計劃，換取歐洲足協收回杯葛國際足協的比賽。但歐洲足協將繼續推進恩芬天奴（Gianni Infantino）下台的目標。

國際足協在星期四會發信給歐洲足協的成員以及國際足協理事會的55位會員，交代有關FFE中止的承諾。而歐洲足協也會在摩納哥舉行會議，正式收回杯葛賽事的決定，讓下月在波蘭舉行的女子世青盃可以順利展開。然而據英國廣播公司（BBC）報道，歐洲足協仍打算將恩芬天奴從國際足協會長的位置拖下來，他們有信心可以共同推舉一位新的候選人，在明年3月與恩芬天奴競爭。