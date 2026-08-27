NBA｜湖人賣盤巴斯家族內訌　珍妮尋求法院阻止出售

控制洛杉磯湖人的巴斯家族，仍就出售股權與包括特朗普（Donald Trump）女婿弟弟祖殊庫什納（Josh Kushner）及艾格（Bob Iger）一事出現分歧。湖人的老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）拒絕出售，但她的5個兄弟姊妹卻支持出售，令她在周三（26日）向洛杉磯高等法院提出阻止出售。

珍妮在向法庭提交的文件中，質疑家族上星期投票支持出售的合法性，她指為了家族信託的利益，「保留足夠的股份以維持控制權並從不斷飆升的價值中受益」。同時她提出將她的兩名同父異母的弟弟祖爾（Joey Buss）以及謝斯（Jesse Buss）移除出家族的信託的共同受託人職務，原因是指他們違反受託人責任。珍妮稱湖人的其他少數股東黃馨祥（Dr. Patrick Soon Shiong）以及羅斯基（Ed Roski）都支持她保留股份。