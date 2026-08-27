NBA｜湖人賣盤巴斯家族內訌　珍妮尋求法院阻止出售

控制洛杉磯湖人的巴斯家族，仍就出售股權與包括特朗普（Donald Trump）女婿弟弟祖殊庫什納（Josh Kushner）及艾格（Bob Iger）一事出現分歧。湖人的老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）拒絕出售，但她的5個兄弟姊妹卻支持出售，令她在周三（26日）向洛杉磯高等法院提出阻止出售。
珍妮在向法庭提交的文件中，質疑家族上星期投票支持出售的合法性，她指為了家族信託的利益，「保留足夠的股份以維持控制權並從不斷飆升的價值中受益」。同時她提出將她的兩名同父異母的弟弟祖爾（Joey Buss）以及謝斯（Jesse Buss）移除出家族的信託的共同受託人職務，原因是指他們違反受託人責任。珍妮稱湖人的其他少數股東黃馨祥（Dr. Patrick Soon Shiong）以及羅斯基（Ed Roski）都支持她保留股份。
據ESPN的報道，巴斯家族同意將家族的湖人股權都售予祖殊庫什納及艾格的財團，但巴斯家族指，他們需要6兄弟姊妹中的其中4人以及3位共同受託人中其中2位同意才能出售。珍妮的代表律師在文件中認為，家族上星期的投票是「狡猾的行為」是「精心策劃」，以便可以在珍妮作出反應前製造既定事實。珍妮的文件指，在上星期家族提供給ESPN的聲明是虛假，因為珍妮從未同意，而且亦未獲得通知。祖殊庫什納與艾格早前同意收購去年成為主要股東的馬克禾達（Mark Walter），以及在巴斯家族餘下股份，作價125億美元，將是美國史上體育團隊出售的最高金額。