歐聯｜聯賽階段今晚抽籤　曼聯與多蒙特阿士東維拉列第二檔次

隨着土耳其的費倫巴治，與斯洛伐克的施洛雲、希臘AEK雅典和挪威的維京取得最後4個聯賽階段席位。歐聯主賽圈的聯賽階段對賽順序會在今晚（27日）抽籤。上屆冠軍的巴黎聖日耳門固然會與拜仁慕尼黑、皇家馬德里、巴塞羅拿、曼城、利物浦及阿仙奴列入第一檔次，而重返歐聯的曼聯就與多蒙特、歐霸冠軍阿士東維拉拉第二檔。
在周三晚，費倫巴治作客以2:1擊敗法甲的里昂後，總比數贏3:2晉級，這支土耳其球隊自2008至09年賽季以來，再次打入歐聯的主賽圈。同樣晉級還有希臘的AEK雅典以及挪威冠軍的維京，這支挪威球隊在外圍賽次回合贏克羅地亞的薩格勒布戴拿模3:1，兩回合以5:3晉級。不過費倫巴治列為第三檔，維京列為第四檔。歐洲足協是以球隊在過去5年的歐洲賽表現進行排名，當中維京是36隊中排35。在第四檔次還有首次參加歐聯主賽圈的阿塞拜疆代表沙巴FC以及意甲的科木。
另外根據規定，同一國家的隊伍不會抽中對賽，在第一檔次有3支英超及3支西甲球隊，故此第二檔的曼聯及阿士東維拉，實際都只是在5個對手中抽2個。而今屆再添新的規定，在過去的3個賽季內同一個主客的對賽，將不會重複，意味巴黎聖日耳門不會再主場對拜仁慕尼黑、利物浦不會再主場對皇家馬德里，不過主客調換則是可以允許。
歐聯聯賽階段抽籤檔次順序：
第一檔次：巴黎聖日耳門（法國）、拜仁慕尼黑（德國）、皇家馬德里（西班牙）、利物浦（英格蘭）、國際米蘭（意大利）、曼城（英格蘭）、阿仙奴（英格蘭）、巴塞羅拿（西班牙）、馬德里體育會（西班牙）
第二檔次：多蒙特（德國）、羅馬（意大利）、士砵亭（葡萄牙）、阿士東維拉（英格蘭）、波圖（葡萄牙）、曼聯（英格蘭）、布魯日（比利時）、貝迪斯（西班牙）、PSV燕豪芬（荷蘭）
第三檔次：飛燕諾（荷蘭）、里爾（法國）、波杜基林特（挪威）、拿玻里（意大利）、RB萊比錫（德國）、維拉利爾（西班牙）、費倫巴治（土耳其）、薩克達（烏克蘭）、加拉塔沙雷（土耳其）
第四檔次：布拉格斯拉維亞（捷克）、施洛雲（斯洛伐克）、史特加（德國）、AEK雅典（希臘）、寧斯（奧地利）、科木（意大利）、朗斯（法國）、維京（挪威）、沙巴FC（阿塞拜疆）