歐聯｜聯賽階段今晚抽籤　曼聯與多蒙特阿士東維拉列第二檔次

隨着土耳其的費倫巴治，與斯洛伐克的施洛雲、希臘AEK雅典和挪威的維京取得最後4個聯賽階段席位。歐聯主賽圈的聯賽階段對賽順序會在今晚（27日）抽籤。上屆冠軍的巴黎聖日耳門固然會與拜仁慕尼黑、皇家馬德里、巴塞羅拿、曼城、利物浦及阿仙奴列入第一檔次，而重返歐聯的曼聯就與多蒙特、歐霸冠軍阿士東維拉拉第二檔。

在周三晚，費倫巴治作客以2:1擊敗法甲的里昂後，總比數贏3:2晉級，這支土耳其球隊自2008至09年賽季以來，再次打入歐聯的主賽圈。同樣晉級還有希臘的AEK雅典以及挪威冠軍的維京，這支挪威球隊在外圍賽次回合贏克羅地亞的薩格勒布戴拿模3:1，兩回合以5:3晉級。不過費倫巴治列為第三檔，維京列為第四檔。歐洲足協是以球隊在過去5年的歐洲賽表現進行排名，當中維京是36隊中排35。在第四檔次還有首次參加歐聯主賽圈的阿塞拜疆代表沙巴FC以及意甲的科木。