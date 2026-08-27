轉會消息｜曼城落實保亞迪1億歐元加盟　艾華利斯投巴塞羅那機會係零

英超的曼城近日頻頻落實交易，其中摩洛哥國腳中場的保亞迪（Ayyoub Bouaddi），已落實從法甲的里爾來投，轉會費1億歐元。而球隊的另一位中場尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）亦確定轉投紐卡素。至於馬德里體育會的內部人士表示，球會絕不會讓祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）加盟西甲冠軍巴塞羅拿。
曼城在周三（26日）終於落實了保亞迪的轉會。這位18歲的摩洛哥中場在今夏一直獲曼城的關注，而藍月亮亦決定斥資1億歐元，向法甲的里爾提出收購。在轉會的金額中包括9,500萬歐元的轉會費及500萬歐元的附加條款。保亞迪亦與曼城簽下5年合約約至2031年。不過曼城據報仍未放棄車路士的阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez），據羅馬諾（Fabrizio Romano）報道，雖然未知曼城何時出手，但球隊確實很強烈希望獲得這位中場，但車路士的叫價仍是逾億英鎊。曼城同時也釋出其他球員，其中尼高干沙利斯已轉投紐卡素，據報轉會費5,200萬英鎊。至於埃及前鋒的奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）將以先借後買斷方式加盟熱刺，而來季的買斷金額為6,000萬英鎊，馬莫殊將前往倫敦完成體測。
巴迪據報獲巴塞批准轉會
至於馬體會的祖利安艾華利斯，雖然獲巴塞的會長拿樸達（Joan Laporta）表示仍感興趣，不過馬體會內部消息剛表明，艾華利斯投巴塞的「機會係零」。馬體會在最新回應艾華利斯的傳聞影片，批評拿樸達並表示：「這不是錢的問題，而是尊嚴的問題。球員是受害者，但在祖利安的事情上，唯一的受害者是我們（馬體會）。他們在經濟和社會上都傷害我們。把他賣給巴塞的機會是零。這是一場充斥着謊言和半真半假訊息的宣傳攻勢。唯一為此付出代價的只有馬德里體育會。」至於巴塞的守將巴迪（Alejandro Balde），據報獲准離隊，而曼聯方面預計會與巴迪的經理人佐治文迪斯（Jorge Mendes）直接溝通便可。
另外ESPN報道，巴塞準備簽入費倫巴治的守門員利華高域（Dominik Livakovic）。31歲的利華高域去季被借用至薩格勒布戴拿模，而他在周二已抵達巴塞羅拿並準備在周三進行體測。
三笘薰傳獲AC米蘭關注
日本媒體就報道，日本國腳的三笘薰可能將離開英超的白禮頓，加盟意甲的AC米蘭。報道指米蘭的葡萄牙國腳拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）有可能加盟阿士東維拉，因此米蘭需要尋找替補的人選。在意大利媒體指，雖然覺得29歲的三笘薰不是球隊的理想人選，但球隊的老闆卡迪拿尼（Gerry Cardinale）喜歡這類型進攻球員。三笘薰與白禮頓的合約至明年夏天結束，但白禮頓未必輕易放人，估計米蘭會開出5,000萬歐元的轉會費及額外1,000萬歐元的條款，爭取這日本國腳來投。
另一支意甲球隊的祖雲達斯，據報對於法國前鋒高路梅安尼（Randal Kolo Muani）表現不滿，《米蘭體育報》報道，老婦人可能尋求以馬德里體育會的阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）取代。報道指祖雲達斯甚至將索洛夫的優先放在曼聯的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）之前，因為球會認為這位挪威前鋒似乎更適合球隊。至於巴黎聖日耳門已經與利物浦在星期二就巴特利巴高拿（Bradley Barcola）的轉會重新談判，同時車路士獲得阿士東維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）的經理人邀請，爭取這位阿根廷國門的加盟。