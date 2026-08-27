轉會消息｜曼城落實保亞迪1億歐元加盟　艾華利斯投巴塞羅那機會係零

英超的曼城近日頻頻落實交易，其中摩洛哥國腳中場的保亞迪（Ayyoub Bouaddi），已落實從法甲的里爾來投，轉會費1億歐元。而球隊的另一位中場尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）亦確定轉投紐卡素。至於馬德里體育會的內部人士表示，球會絕不會讓祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）加盟西甲冠軍巴塞羅拿。

曼城在周三（26日）終於落實了保亞迪的轉會。這位18歲的摩洛哥中場在今夏一直獲曼城的關注，而藍月亮亦決定斥資1億歐元，向法甲的里爾提出收購。在轉會的金額中包括9,500萬歐元的轉會費及500萬歐元的附加條款。保亞迪亦與曼城簽下5年合約約至2031年。不過曼城據報仍未放棄車路士的阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez），據羅馬諾（Fabrizio Romano）報道，雖然未知曼城何時出手，但球隊確實很強烈希望獲得這位中場，但車路士的叫價仍是逾億英鎊。曼城同時也釋出其他球員，其中尼高干沙利斯已轉投紐卡素，據報轉會費5,200萬英鎊。至於埃及前鋒的奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）將以先借後買斷方式加盟熱刺，而來季的買斷金額為6,000萬英鎊，馬莫殊將前往倫敦完成體測。