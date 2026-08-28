香港金牛啦啦隊啦啦隊9月5日終極甄選 考星級評審冼迪琦床哥眼光

香港金牛籃球俱樂部（下稱「香港金牛」）旗下官方啦啦隊「Taurus」全新一季「Taurus 終極甄選 2026」，將於9月5日（星期六）下午1時30分假鑽石山荷里活廣場 1 樓明星廣場盛大舉行。今屆招募吸引過百名來自不同背景的追夢者報名參加，經過激烈的首輪面試，約30位參賽者脫穎而出，將於當日登上終極舞台，爭奪加入「Taurus」大家庭的寶貴席位。
入圍者要完成舞蹈表演及自選項目
是次終極甄選將全面考驗參賽者的舞台表現及個人才藝，每位入圍者除了需要完成個人自選舞蹈表演，亦須挑戰自選加分項目，盡情展現個人魅力及才藝。香港金牛更特別邀請人氣啦啦隊女神冼迪琦（小迪）及著名YouTuber頻道JFFT成員床哥組成「星級評審團」，親臨現場為參賽者進行評分及即場考驗，為終極甄選增添話題及娛樂性。
除專業評審外，終極甄選亦設有網上「人氣大獎」，讓全港觀眾及球迷參與投票，選出心目中的人氣主場女神。最終獲選加入「Taurus」的新成員，將接受專業及系統化訓練，全面提升應援舞蹈、舞台表現及臨場氣場，並於新賽季正式亮相香港金牛主場賽事，與球迷一同為球隊加油打氣。
香港金牛表示，球會一直致力提升職業籃球賽事的觀賞性及娛樂體驗，而「Taurus」正是連結球隊與球迷的重要橋樑。今次終極甄選將免費開放予公眾到場觀看，讓市民及球迷近距離感受一眾參賽者的舞台魅力；新賽季季票持有者將擁有解鎖現場VIP席的獨家福利，只要於2026年9月3日晚上11時59分或之前完成報名，即可進入專屬區域席，近距離欣賞一眾參賽者的精彩演出。
Taurus 終極甄選 2026 活動詳情
活動日期：2026 年 9 月 5 日（星期六）
活動時間：下午 1時30分至5時
活動地點：鑽石山荷里活廣場 1 樓明星廣場（港鐵鑽石山站 C2 出口直達）
星級評審：冼迪琦（小迪）、床哥@JFFT
特別獎項：網上「人氣大獎」（全港觀眾均可參與投票）
公眾入場：免費開放現場圍觀
季票持有者限定座位：
名額：30 個專屬VIP席
報名截止日期：2026 年 9 月 3 日（晚上11時59分）