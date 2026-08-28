香港金牛啦啦隊啦啦隊9月5日終極甄選 考星級評審冼迪琦床哥眼光

香港金牛籃球俱樂部（下稱「香港金牛」）旗下官方啦啦隊「Taurus」全新一季「Taurus 終極甄選 2026」，將於9月5日（星期六）下午1時30分假鑽石山荷里活廣場 1 樓明星廣場盛大舉行。今屆招募吸引過百名來自不同背景的追夢者報名參加，經過激烈的首輪面試，約30位參賽者脫穎而出，將於當日登上終極舞台，爭奪加入「Taurus」大家庭的寶貴席位。

入圍者要完成舞蹈表演及自選項目

是次終極甄選將全面考驗參賽者的舞台表現及個人才藝，每位入圍者除了需要完成個人自選舞蹈表演，亦須挑戰自選加分項目，盡情展現個人魅力及才藝。香港金牛更特別邀請人氣啦啦隊女神冼迪琦（小迪）及著名YouTuber頻道JFFT成員床哥組成「星級評審團」，親臨現場為參賽者進行評分及即場考驗，為終極甄選增添話題及娛樂性。