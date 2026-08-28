德甲｜拜仁開鑼戰勢大炒「加」分

力爭德甲3連霸的擂台躉拜仁慕尼黑，挾捧走德超盃氣勢，周五深夜為新季聯賽打頭陣，在安聯球場迎戰史特加。雖然兩軍皆為上屆前列分子，實情近年對賽往績一面倒，拜仁有力延續開季勇猛的特性，打響頭炮。(球賽編號FB3817，8月29日02:30開賽，Now639台直播)

計5大聯賽近年爭霸戰況，德甲或最乏味，變成拜仁專屬遊樂場。球隊上屆聯賽34戰狂入122球，再度封王；上周在季前重頭戲德超盃，作客仍佔盡優勢下，2比1擊敗上屆亞軍多蒙特。可別忘記，該隊超強三叉戟哈利卡尼(Harry Kane)、米高奧利斯(Michael Olise)及路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，該仗只是今夏休季後首度同場擔正；但跟新加盟的國腳攻中尼敦布朗(Nathaniel Brown)，擦出火花，該仗上半場已入2球奠定捧盃威勢。