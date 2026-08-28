德甲｜拜仁開鑼戰勢大炒「加」分

力爭德甲3連霸的擂台躉拜仁慕尼黑，挾捧走德超盃氣勢，周五深夜為新季聯賽打頭陣，在安聯球場迎戰史特加。雖然兩軍皆為上屆前列分子，實情近年對賽往績一面倒，拜仁有力延續開季勇猛的特性，打響頭炮。(球賽編號FB3817，8月29日02:30開賽，Now639台直播)
計5大聯賽近年爭霸戰況，德甲或最乏味，變成拜仁專屬遊樂場。球隊上屆聯賽34戰狂入122球，再度封王；上周在季前重頭戲德超盃，作客仍佔盡優勢下，2比1擊敗上屆亞軍多蒙特。可別忘記，該隊超強三叉戟哈利卡尼(Harry Kane)、米高奧利斯(Michael Olise)及路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，該仗只是今夏休季後首度同場擔正；但跟新加盟的國腳攻中尼敦布朗(Nathaniel Brown)，擦出火花，該仗上半場已入2球奠定捧盃威勢。
拜仁往績佳 近6次全勝史特加
球隊無敵數據多不勝數，上屆聯賽主場17戰14勝，平均每場入4球外；近6次對戰史特加全勝，兼平均每場入3.5球。球隊對上4季首輪聯賽全勝兼共入19球，包括上屆在安聯球場6比0大炒RB萊比錫，前線三大好手包辦全部入球。就算中場重心穆斯亞拿(Musiala)倦勤；另一新簽中場好手、摩洛哥的沙巴利(Saibari)隨時候命，為拜仁攻力火上加油。
史特加上屆得第4，被拜仁拋離多達27分，新季得以重返歐聯大聯賽。該隊上屆聯賽主強客弱，反差極大，作客平均每場失約2球。球隊新季花了約5千萬歐元(約4.5億港元)簽入多位好手，包括禾夫斯堡的柏積仙奴域(Pejcinpvic)、飛燕諾的里奧修亞(Leo Sauer)兩位前鋒好手，更未有主將流失。
客軍的國腳級前鋒丹尼斯烏達夫(Deniz Undav)仍會掛帥，但此子過往7次在正式比賽跟拜仁交手，仍然入球食白果；德甲首戰即遇上巨無霸級的拜仁，輸少當贏。
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