英超｜首輪遭虎噬 曼聯返主場誓掃落「葉」

曼聯英超頭炮失利，香港時間周日晚上回師奧脫福主場，迎戰另一升班馬葉士域治，絕對不敢鬆懈，免再陰溝裡翻船，今場可博紅魔小勝「開齋」。(球賽編號：FB3960；8月30日23:30開賽，Now621台直播)

曼聯首輪英超作客淨吞「老虎」侯城兩蛋，表現欠佳，亦反映他們早前球會賽2比4負AC米蘭的防守漏洞問題未解決；惟經過上輪比賽，領隊卡域克(Carrick)必針對弱點作出修正，尤其高度防範對手死球戰術，以免重蹈覆轍。中場防守料續由泰利文斯(Tielemans)及安達利山度士(Andrey Santos)合作，兩人今夏加盟，首仗發揮未如理想；但回到奧脫福主場，可望控制中場形勢。

般奴獲解放專心進攻

紅魔早前亦已從白禮頓，以高達7,000萬英鎊(約7.3億港元)，羅致23歲的喀麥隆中場巴利巴(Baleba)，將令曼聯中場輪換變得更靈活，在困局中隨時成為突破本錢。前線馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)及麥比奧莫(Mbeumo)上仗食白果，但剛當選職業球員協會年度最佳球員的隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)，必定施展渾身解數，爭取士哥之餘發揮英超助攻王本色。般奴今季預期位置會推得更前，全力綻放進攻潛能，助紅魔爭勝。