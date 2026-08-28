英超｜利物浦打落水狗 主場可破森林

上仗幸保1分而回的「紅軍」利物浦，周六英超早場在晏菲路，迎戰開季連敗的諾定咸森林，有力捧打落水狗，在地頭打開新季勝門。(球賽編號FB3958，8月29日19:30開賽，Now 621台直播)
紅軍新季由前般尼茅夫教頭伊拉奧拿(Iraola)接手，但上仗英超的正選陣容，僅重用由雷恩過檔的中堅謝列美查基(Jeremy Jacquet)一位新兵，其餘全屬舊將。球隊作客紐卡素，雖開波不久被對手快速突擊破門，但並未打窒道氣，全場敢於跟對手鬥攻，射門中框又多。傳聞或會在日內離隊的紅軍荷蘭鋒將加普(Gakpo)入波扳平，但紅軍不久又再輸反擊落後；全靠對手守將補時在禁區犯天條，由蘇保斯拉爾(Szoboszlai)射入12碼，有運追和2比2。
據報一號門將艾利臣比加(Alisson Becker)接傷腿筋，要休息至11月，今場會由馬馬達舒維利(Mamadashvili)把關，影響未算太大。球隊兩位西甲新兵、翼鋒域陀蒙路斯(Victor Munoz)及守將朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)上仗後備出場，今場會有更多上陣時間，協助紅軍延續對上3季英超首戰主場例贏的優良傳統。
森林開季連敗 新帥受壓
對比紐卡素的快速逼搶踢法，森林暫時未必有相同能力對付紅軍。森林新季換上水晶宮主帥加士拿(Glasner)執教，意欲圖強，卻在數天內接連在聯賽及英聯盃被作客的列斯聯雙殺，成為開季首支連敗的英超隊，士氣受損。
球隊被曼城撬走三獅防中艾利諾安達臣(Elliot Anderson)，由RB萊比錫轉會的奧地利國腳舒拉加(Schlager)作替補，截擊力初步減弱；進攻核心基比斯韋特(Gibbs-White)膝傷，上陣成疑，就算剛重金簽入車路士箭頭利安戴納(Liam Delap)，只怕中場攻守失衡，既難連續3季英超作客晏菲路贏波而回，就算今場要保不敗亦不易。
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