英超｜利物浦打落水狗 主場可破森林

上仗幸保1分而回的「紅軍」利物浦，周六英超早場在晏菲路，迎戰開季連敗的諾定咸森林，有力捧打落水狗，在地頭打開新季勝門。(球賽編號FB3958，8月29日19:30開賽，Now 621台直播)

紅軍新季由前般尼茅夫教頭伊拉奧拿(Iraola)接手，但上仗英超的正選陣容，僅重用由雷恩過檔的中堅謝列美查基(Jeremy Jacquet)一位新兵，其餘全屬舊將。球隊作客紐卡素，雖開波不久被對手快速突擊破門，但並未打窒道氣，全場敢於跟對手鬥攻，射門中框又多。傳聞或會在日內離隊的紅軍荷蘭鋒將加普(Gakpo)入波扳平，但紅軍不久又再輸反擊落後；全靠對手守將補時在禁區犯天條，由蘇保斯拉爾(Szoboszlai)射入12碼，有運追和2比2。