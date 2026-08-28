英超｜水晶宮中門大開 曼城勢盛博連捷

英超首輪主場絕殺對手的「藍月」曼城，周五深夜南下倫敦，在獨腳戲鬥首輪落敗、防守不穩的水晶宮。藍月近日瘋狂增兵，搶死線前掃貨，聲勢浩大，有力繼上屆英超雙殺對手後，取得開季連捷。(球賽編號FB3811，8月29日03:00開賽，Now 621台直播)
社區盾慘吞阿仙奴三蛋後，曼城場外在新帥馬利斯卡(Maresca)的新領導班子底下，積極換血。新近簽入巴甲彭美拉斯翼鋒阿倫(Allan)、里爾的摩洛哥新星保亞迪(Bouaddi)，以及車路士的阿根廷中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)亦會以天價加盟，連同早前以逾億英鎊過檔的艾利諾安達臣(Elliot Anderson)，不惜工本重組中場組合，誓要重奪英超寶座。
場內，曼城上仗英超主場鬥般尼茅夫，中堅馬克古希(Marc Guehi)推前任防中，尼高奧萊利(Nico O’Reilly)打攻中，支援換上新髮型的箭頭艾寧夏蘭特(Erling Haaland)。球隊雖然上半場先輸突擊，但之後控制戰局下，就算夏蘭特未有入球，仍憑馬克古希及守將加華度爾(Gvardiol)建功，2比1絕殺對手開門紅。
曼城新舊交替 夏蘭特擔大旗
球隊快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)仍要養傷一至兩星期，前鋒奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)及防中尼高干沙利斯(Nico Gonzalez)離隊；但藍月仍有足夠精兵，包括攻中卓基(Cherki)、快馬馬菲奧斯紐尼斯(Matheus Nunes)備用。預計狀態逐漸復勇的夏蘭特，遇上新組合的水晶宮3中堅，有望助球隊繼上屆兩循環對賽全勝3比0後，再度痛擊水晶宮。
水晶宮內憂外患
水晶宮近年被強隊拆骨，包括馬克古希今場返倫敦倒戈，連功勳主帥加士拿(Glasner)今夏亦轉教諾定咸森林，由前法甲朗斯主帥沙治(Sage)上任。球隊上仗在上半場兩度攻門中柱不入下，最終0比2敗走愛華頓，箭頭桑馬迪達(Jean Mateta)仍有離心或隨時離隊；最大問題是拆骨後的中路防守級數不足，摩洛哥國腳查迪拉亞特(Chadi Riad)上仗更勇戰傷十字韌帶，今場或由新加盟的車路士借將阿素迪沙斯(Axel Disasi)頂上，默契未足，只怕更難抵擋藍月進襲。
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