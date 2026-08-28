英超｜水晶宮中門大開 曼城勢盛博連捷

英超首輪主場絕殺對手的「藍月」曼城，周五深夜南下倫敦，在獨腳戲鬥首輪落敗、防守不穩的水晶宮。藍月近日瘋狂增兵，搶死線前掃貨，聲勢浩大，有力繼上屆英超雙殺對手後，取得開季連捷。(球賽編號FB3811，8月29日03:00開賽，Now 621台直播)

社區盾慘吞阿仙奴三蛋後，曼城場外在新帥馬利斯卡(Maresca)的新領導班子底下，積極換血。新近簽入巴甲彭美拉斯翼鋒阿倫(Allan)、里爾的摩洛哥新星保亞迪(Bouaddi)，以及車路士的阿根廷中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)亦會以天價加盟，連同早前以逾億英鎊過檔的艾利諾安達臣(Elliot Anderson)，不惜工本重組中場組合，誓要重奪英超寶座。

場內，曼城上仗英超主場鬥般尼茅夫，中堅馬克古希(Marc Guehi)推前任防中，尼高奧萊利(Nico O’Reilly)打攻中，支援換上新髮型的箭頭艾寧夏蘭特(Erling Haaland)。球隊雖然上半場先輸突擊，但之後控制戰局下，就算夏蘭特未有入球，仍憑馬克古希及守將加華度爾(Gvardiol)建功，2比1絕殺對手開門紅。