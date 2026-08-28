卡巴迪︱香港卡巴迪協會男子隊風城盃小組賽止步 教練︰正縮短與亞洲列強差距

中國香港卡巴迪協會男子代表隊獲邀參與於8月24至8月26日於台灣新竹舉行的「2026第二屆風城盃國際城市男子卡巴迪對抗賽」。港隊面對來自不同城市的卡巴迪勁旅，在連番交鋒中奮勇拼搏、戰至最後一刻，充分展現出港將堅毅不屈的體育精神。
不敵釜山隊及新竹隊
首日（24日）賽事中，港隊首戰對陣韓國釜山隊。港隊開局即展現強烈進攻意欲，雙方全程拉鋸、互有攻守，港隊更一度領先。尾段港隊體能有所下滑，但在落後下仍展現頑強防守與靈活戰術調配，數度縮小比分差距，最終以 46：50、僅 4 分之差見負。同日第二場賽事，面對佔據主場之利的強敵新竹隊，港隊雖全力以赴，惟受制於對手流暢的進攻，最終以 27：57 告負。
次日（25日）賽事，港隊迎戰身材與經驗均佔優的泰國甲米隊。面對強敵壓境，港隊盼能在開局階段與對手形成拉鋸。然而進入中段，比分被大幅拉開，隨即換上多名經驗較淺的小將，力求以「以老帶新」的陣容抗衡並縮小分差，惟最終以 18：64 不敵對手，於小組賽止步，結束今屆風城盃的旅程。
港隊教練鄭紫琳表示：「本次賽事集齊多支亞洲城市的頂尖隊伍，雖然我們未能取得勝仗，但面對韓國釜山等傳統強隊時，隊員們展現出極高戰術執行力與永不言敗的香港精神，特別是首場僅以 4 分之差落敗，充分證明港隊正逐步縮短與亞洲頂尖隊伍的差距，期望港隊下次會有更好成績。」
黃偉銓︰看到潛力 獲益良多
香港隊資深隊員黃偉銓則表示：「能夠再次代表香港踏上風城盃賽場，與各城市頂尖選手交手，是一次非常寶貴且深刻的經歷。雖然面對對手強悍的攻防節奏，挑戰不少，但大家在場上為每一分拼盡全力、互相鼓勵。特別是首戰對陣釜山時拉鋸至最後一刻，讓我們看到了自身的潛力。這趟賽事讓我們獲益良多，回港後我們會針對防守陣型加強訓練。」
對抗賽最終由泰國曼谷隊奪冠，亞軍為中華台北隊。
中國香港男子卡巴迪代表隊名單
領隊：梁金盛、黃愷懿
教練：鄭紫琳
隊員：王嘉鑫、戚信晞、洪天笙、馬漢達、馬漢騰、梁思衡、陳彥禮、黃偉銓、楊啟津、葉俊希、廖子維、蘇洛奇