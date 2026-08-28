香港卡巴迪協會男子隊風城盃小組賽止步　教練︰正縮短與亞洲列強差距

中國香港卡巴迪協會男子代表隊獲邀參與於8月24至8月26日於台灣新竹舉行的「2026第二屆風城盃國際城市男子卡巴迪對抗賽」。港隊面對來自不同城市的卡巴迪勁旅，在連番交鋒中奮勇拼搏、戰至最後一刻，充分展現出港將堅毅不屈的體育精神。

不敵釜山隊及新竹隊

首日（24日）賽事中，港隊首戰對陣南韓釜山隊。港隊開局即展現強烈進攻意欲，雙方全程拉鋸、互有攻守，港隊更一度領先。尾段港隊體能有所下滑，但在落後下仍展現頑強防守與靈活戰術調配，數度縮小比分差距，最終以46:50、僅4分之差見負。同日第2場賽事，面對佔據主場之利的強敵新竹隊，港隊雖全力以赴，惟受制於對手流暢的進攻，最終以27:57告負。