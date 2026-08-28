歐霸盃｜聯賽階段今晚抽籤　沙拿特拉布宗打少兩個降級歐協聯

在歐聯完成聯賽階段抽籤，歐霸盃以及歐協聯在今晚（28日）香港時間7時起抽籤。而在周四的外圍賽附加賽，今季加盟土耳其特拉布宗的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），未能協助球隊晉身歐霸盃的主賽圈，作客打少2個下不敵匈牙利的費倫斯華路士，將轉戰歐協聯。而英格蘭的白禮頓及荷蘭班霸的阿積士，在歐協聯外圍賽附加賽贏波，齊齊晉身主賽圈。

歐霸盃外圍賽，沙拿帶領的特拉布宗作客費倫斯華路士，首回合這支土耳其球隊落後1球。次回合在匈牙利，特拉布宗13分鐘就打少一個，並在19分鐘落後，半場費倫斯華路士領先1:0。換邊後特拉布宗又失守，並在57分鐘再有球員領第2面黃牌離場，球隊只餘9人應戰。最後主隊再入2球，以4:0擊敗特拉布宗，兩回合以5:0晉身主賽圈。另一支土耳其球隊的比錫達斯，雖然作客以0:1不敵立陶宛的考諾，但比錫達斯總比數以3:1晉級。聯賽階段抽籤今晚舉行，德甲的利華古遜、意大利的祖雲達斯和AC米蘭等列為第一檔次，英格蘭3支隊伍，水晶宮、般尼茅夫及新特蘭都只在第三檔次。