歐霸盃｜聯賽階段今晚抽籤　沙拿特拉布宗打少兩個降級歐協聯

在歐聯完成聯賽階段抽籤，歐霸盃以及歐協聯在今晚（28日）香港時間7時起抽籤。而在周四的外圍賽附加賽，今季加盟土耳其特拉布宗的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），未能協助球隊晉身歐霸盃的主賽圈，作客打少2個下不敵匈牙利的費倫斯華路士，將轉戰歐協聯。而英格蘭的白禮頓及荷蘭班霸的阿積士，在歐協聯外圍賽附加賽贏波，齊齊晉身主賽圈。
歐霸盃外圍賽，沙拿帶領的特拉布宗作客費倫斯華路士，首回合這支土耳其球隊落後1球。次回合在匈牙利，特拉布宗13分鐘就打少一個，並在19分鐘落後，半場費倫斯華路士領先1:0。換邊後特拉布宗又失守，並在57分鐘再有球員領第2面黃牌離場，球隊只餘9人應戰。最後主隊再入2球，以4:0擊敗特拉布宗，兩回合以5:0晉身主賽圈。另一支土耳其球隊的比錫達斯，雖然作客以0:1不敵立陶宛的考諾，但比錫達斯總比數以3:1晉級。聯賽階段抽籤今晚舉行，德甲的利華古遜、意大利的祖雲達斯和AC米蘭等列為第一檔次，英格蘭3支隊伍，水晶宮、般尼茅夫及新特蘭都只在第三檔次。
白禮頓阿積士出戰歐協聯
至於歐協聯的外圍賽，英超的白禮頓及荷甲的阿積士同樣要出戰，白禮頓首回合被挪威的特林素悶和之下，主場以4:0大勝對手，兩回合以4:0的比數晉身主賽圈。這是球會史上第2次出戰歐洲賽。而阿積士主場以5:3擊敗瑞士的錫永，兩回合贏9:5晉級。兩支的蘇格蘭球隊就雙雙出局，格拉斯哥流浪從歐霸盃降級至歐協聯的外圍賽，但次回合以0:1不敵捷克的積布尼克，兩回合打成1:1要進行12碼，積布尼克12碼贏4:3晉身主賽圈，而馬瑟韋爾作客以1:4不敵德甲的弗賴堡，兩回合弗賴堡贏7:2。
歐協聯的聯賽階段將與歐霸盃的抽籤一同展開。而歐協聯以意甲的阿特蘭、荷甲的阿積士及德甲的弗賴堡等列第一檔次，白禮頓則處第二檔次。
費倫斯華路士對特拉布宗精華
白禮頓對特林素精華
阿積士對錫永精華
歐霸盃聯賽階段抽籤檔次順序：
第一檔次：利華古遜（德國）、賓菲加（葡萄牙）、祖雲達斯（意大利）、AC米蘭（意大利）、里昂（法國）、阿爾克馬爾（荷蘭）、奧林比亞高斯（希臘）、皇家蘇斯達（西班牙）、馬賽（法國）
第二檔次：費倫斯華路士（匈牙利）、柏辛域陀尼亞（捷克）、聖基萊斯聯（比利時）、薩爾斯堡（奧地利）、些路迪（蘇格蘭）、布拉格斯巴達（捷克）、雷恩（法國）、安德列治（比利時）
第三檔次：格拉茨（奧地利）、列治普斯納（波蘭）、水晶宮（英格蘭）、般尼茅夫（英格蘭）、新特蘭（英格蘭）、施捷（施洛文尼亞）、積基朗尼亞（波蘭）、奧摩尼亞（塞浦路斯）、切爾達（西班牙）
第四檔次：賀芬咸（德國）、比錫達斯（土耳其）、杜連斯（葡萄牙）、比亞斯華夏普爾（以色列）、NEC奈梅亨（荷蘭）、克里特（希臘）、索菲亞利夫斯基（保加利亞）、艾拉華特阿美尼亞（阿美尼亞）
歐協聯聯賽階段抽籤檔次順序：
第一檔次：阿特蘭大（意大利）、布拉加（葡萄牙）、阿積士（荷蘭）、弗賴堡（德國）、摩納哥（法國）、哥本哈根（丹麥）
第二檔次：米迪蘭特（丹麥）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、真特（比利時）、彭拿典奈高斯（希臘）、帕福斯（塞浦路斯）、白禮頓（英格蘭）
第三檔次：盧加諾（瑞士）、基達菲（西班牙）、古比斯（芬蘭）、川迪（荷蘭）、林肯紅魔鬼（直布羅陀）、班查魯卡玻拉斯（波斯尼亞）
第四檔次：聖圖爾登（比利時）、白蘭恩（挪威）、赫斯（蘇格蘭）、卡拉特（哈薩克）、特拉布宗（土耳其）、CS卡拉奧華大學（羅馬尼亞）
第五檔次：FC列加（拉脫維亞）、夏德（克羅地亞）、洛斯查蘭特（丹麥）、阿侯斯（丹麥）、國際艾斯卡迪斯（安道爾）
第六檔次：杜安（瑞士）、索菲亞中央陸軍（保加利亞）、考諾（立陶宛）、米贊比（瑞典）、伊比利亞1999（格魯吉亞）、伊格納迪亞（阿爾巴尼亞）