歐聯｜曼聯抽籤再遇拜仁慕尼黑　巴黎聖日耳門惡鬥曼城巴塞羅拿

歐聯的聯賽階段在周四（27日）完成抽籤，其中上屆冠軍的巴黎聖日耳門在聯賽階段要遇上西甲的巴塞羅拿與曼城。至於重返歐聯賽場的曼聯，將主場面對德國的拜仁慕尼黑，摩連奴領軍的皇家馬德里，遇上國際米蘭及阿仙奴。首輪比賽在9月8日展開，今季的決賽安排在馬德里上演。
歐聯率先在周四舉行對賽的抽籤，上屆衞冕歐聯的巴黎聖日耳門與皇馬、巴塞、國米、曼城、阿仙奴及利物浦都列為第一檔次球隊，而PSG的第一檔次對手將是巴塞及曼城，安歷基（Luis Enrique）的聖日耳門會在王子球場迎擊巴塞，以及作客伊蒂哈德對曼城。而PSG的其他對手還有歐霸冠軍，前PSG領隊艾馬利（Unai Emery）帶領的阿士東維拉，還有意甲羅馬、土耳其加拉塔沙雷及西班牙維拉利爾。
至於15屆冠軍的皇馬，會主場對國米及作客阿仙奴，其他對手還有意甲的羅馬及德甲的RB萊比錫，籤運不錯。上屆亞軍的阿仙奴，除了會主場對皇馬，還要作客拜仁，其他對手包括德甲的多蒙特及意甲的拿玻里，還要作客西班牙的貝迪斯及法國的里爾。重返歐聯的曼聯，被列第二檔次，對手有拜仁、馬德里體育會、羅馬、士砵亭、萊比錫以及法比加斯（Cesc Fabregas）帶領的科木。新一屆歐聯聯賽階段在9月8日展開，最後一輪在明年1月27日進場行，決賽明年6月5日在馬德里體育會的大都會球場舉行。
歐聯聯賽階段對手抽籤結果：
第一檔次：
巴黎聖日耳門（法國）：巴塞羅拿（主）、曼城（客）、羅馬（主）、阿士東維拉（客）、加拉塔沙雷（主）、維拉利爾（客）、施洛雲（主）、科木（客）
拜仁慕尼黑（德國）：阿仙奴（主），馬德里體育會（客）、貝迪斯（主）、曼聯（客）、波杜基林特（主）、里爾（客）、布拉格斯拉維亞（主）、維京（客）
皇家馬德里（西班牙）：國際米蘭（主）、阿仙奴（客）、PSV燕豪芬（主）、羅馬（客）、RB萊比錫（主）、薩克達（客）、寧斯（主）、AEK雅典（客）
利物浦（英格蘭）：馬德里體育會（主）、國際米蘭（客）、波圖（主）、布魯日（客）、維拉利爾（主）、費倫巴治（客）、朗斯（主）、寧斯（客）
國際米蘭（意大利）：利物浦（主）、皇家馬德里（客）、布魯日（主）、多蒙特（客）、薩克達（主）、飛燕諾（客）、史特加（主）、施洛雲（客）
曼城（英格蘭）：巴黎聖日耳門（主）、巴塞羅拿（客）、士砵亭（主）、波圖（客）、拿玻里（主）、RB萊比錫（客）、AEK雅典（主）、朗斯（客）
阿仙奴（英格蘭）：皇家馬德里（主）、拜仁慕尼黑（客）、多蒙特（主）、貝迪斯（客）、里爾（主）、拿玻里（客）、沙巴FC（主）、布拉格斯拉維亞（客）
巴塞羅拿（西班牙）：曼城（主）、巴黎聖日耳門（客）、阿士東維拉（主）、士砵亭（客）、飛燕諾（主）、加拉塔沙雷（客）、科木（主）、沙巴FC（客）
馬德里體育會（西班牙）：拜仁慕尼黑（主）、利物浦（客）、曼聯（主）、PSV燕豪芬（客）、費倫巴治（主）、波杜基林特（客）、維京（主）、史特加（客）
第二檔次：
多蒙特（德國）：國際米蘭（主）、阿仙奴（客）、貝迪斯（主）、阿士東維拉（客）、維拉利爾（主）、波杜基林特（客）、AEK雅典（主）、沙巴FC（客）
羅馬（意大利）：皇家馬德里（主）、巴黎聖日耳門（客）、士砵亭（主）、曼聯（客）、里爾（主）、費倫巴治（客）、施洛雲（主）、AEK雅典（客）
士砵亭（葡萄牙）：巴塞羅拿（主）、曼城（客）、曼聯（主）、羅馬（客）、加拉塔沙雷（主）、薩克達（客）、寧斯（主）、朗斯（客）
阿士東維拉（英格蘭）：巴黎聖日耳門（主）、巴塞羅拿（客）、多蒙特（主）、布魯日（客）、費倫巴治（主）、加拉塔沙雷（客）、維京（主）、布拉格斯拉維亞（客）
波圖（葡萄牙）：曼城（主）、利物浦（客）、PSV燕豪芬（主）、貝迪斯（客）、拿玻里（主）、飛燕諾（客）、布拉格斯拉維亞（主）、寧斯（客）
曼聯（英格蘭）：拜仁慕尼黑（主）、馬德里體育會（客）、羅馬（主）、士砵亭（客）、RB萊比錫（主）、維拉利爾（客）、沙巴FC（主）、科木（客）
布魯日（比利時）：利物浦（主）、國際米蘭（客）、阿士東維拉（主）、PSV燕豪芬（客）、波杜基林特（主）、拿玻里（客）、朗斯（主）、史特加（客）
貝迪斯（西班牙）：阿仙奴（主），拜仁慕尼黑（客）、波圖（主）、多蒙特（客）、飛燕諾（主）、里爾（客）、科木（主）、施洛雲（客）
PSV燕豪芬（荷蘭）：馬德里體育會（主）、皇家馬德里（客）、布魯日（主）、波圖（客）、薩克達（主）、RB萊比錫（客）、史特加（主）、維京（客）
第三檔次：
飛燕諾（荷蘭）：國際米蘭（主）、巴塞羅拿（客）、波圖（主）、貝迪斯（客）、RB萊比錫（主）、加拉塔沙雷（客）、科木（主）、維京（客）
里爾（法國）：拜仁慕尼黑（主）、阿仙奴（客）、貝迪斯（主）、羅馬（客）、加拉塔沙雷（主）、波杜基林特（客）、施洛雲（主）、史特加（客）
波杜基林特（挪威）：馬德里體育會（主）、拜仁慕尼黑（客）、多蒙特（主）、布魯日（客）、里爾（主）、拿玻里（客）、寧斯（主）、朗斯（客）
拿玻里（意大利）：阿仙奴（主），曼城（客）、布魯日（主）、波圖（客）、波杜基林特（主）、維拉利爾（客）、維京（主）、沙巴FC（客）
RB萊比錫（德國）：曼城（主）、皇家馬德里（客）、PSV燕豪芬（主）、曼聯（客）、薩克達（主）、飛燕諾（客）、朗斯（主）、科木（客）
維拉利爾（西班牙）：巴黎聖日耳門（主）、利物浦（客）、曼聯（主）、多蒙特（客）、拿玻里（主）、費倫巴治（客）、沙巴FC（主）、布拉格斯拉維亞（客）
費倫巴治（土耳其）：利物浦（主）、馬德里體育會（客）、羅馬（主）、阿士東維拉（客）、維拉利爾（主）、薩克達（客）、布拉格斯拉維亞（主）、寧斯（客）
薩克達（烏克蘭）：皇家馬德里（主）、國際米蘭（客）、士砵亭（主）、PSV燕豪芬（客）、費倫巴治（主）、RB萊比錫（客）、AEK雅典（主）、施洛雲（客）
加拉塔沙雷（土耳其）：巴塞羅拿（主）、巴黎聖日耳門（客）、阿士東維拉（主）、士砵亭（客）、飛燕諾（主）、里爾（客）、史特加（主）、AEK雅典（客）
第四檔次：
布拉格斯拉維亞（捷克）：阿仙奴（主），拜仁慕尼黑（客）、阿士東維拉（主）、波圖（客）、維拉利爾（主）、費倫巴治（客）、朗斯（主）、沙巴FC（客）
施洛雲（斯洛伐克）：國際米蘭（主）、巴黎聖日耳門（客）、貝迪斯（主）、羅馬（客）、薩克達（主）、里爾（客）、史特加（主）、寧斯（客）
史特加（德國）：馬德里體育會（主）、國際米蘭（客）、布魯日（主）、PSV燕豪芬（客）、里爾（主）、加拉塔沙雷（客）、維京（主）、施洛雲（客）
AEK雅典（希臘）：皇家馬德里（主）、曼城（客）、羅馬（主）、多蒙特（客）、加拉塔沙雷（主）、、薩克達（客）、寧斯（主）、科木（客）
寧斯（奧地利）：利物浦（主）、皇家馬德里（客）、波圖（主）、士砵亭（客）、費倫巴治（主）、波杜基林特（客）、施洛雲（主）、AEK雅典（客）
科木（意大利）：巴黎聖日耳門（主）、巴塞羅拿（客）、曼聯（主）、貝迪斯（客）、RB萊比錫（主）、飛燕諾（客）、AEK雅典（主）、朗斯（客）
朗斯（法國）：曼城（主）、利物浦（客）、士砵亭（主）、布魯日（客）、波杜基林特（主）、RB萊比錫（客）、科木（主）、布拉格斯拉維亞（客）
維京（挪威）：拜仁慕尼黑（主）、馬德里體育會（客）、PSV燕豪芬（主）、阿士東維拉（客）、飛燕諾（主）、拿玻里（客）、沙巴FC（主）、史特加（客）
沙巴FC（阿塞拜疆）：巴塞羅拿（主）、阿仙奴（客）、多蒙特（主）、曼聯（客）、拿玻里（主）、維拉利爾（客）、布拉格斯拉維亞（主）、維京（客）