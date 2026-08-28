歐聯｜曼聯抽籤再遇拜仁慕尼黑　巴黎聖日耳門惡鬥曼城巴塞羅拿

歐聯的聯賽階段在周四（27日）完成抽籤，其中上屆冠軍的巴黎聖日耳門在聯賽階段要遇上西甲的巴塞羅拿與曼城。至於重返歐聯賽場的曼聯，將主場面對德國的拜仁慕尼黑，摩連奴領軍的皇家馬德里，遇上國際米蘭及阿仙奴。首輪比賽在9月8日展開，今季的決賽安排在馬德里上演。

歐聯率先在周四舉行對賽的抽籤，上屆衞冕歐聯的巴黎聖日耳門與皇馬、巴塞、國米、曼城、阿仙奴及利物浦都列為第一檔次球隊，而PSG的第一檔次對手將是巴塞及曼城，安歷基（Luis Enrique）的聖日耳門會在王子球場迎擊巴塞，以及作客伊蒂哈德對曼城。而PSG的其他對手還有歐霸冠軍，前PSG領隊艾馬利（Unai Emery）帶領的阿士東維拉，還有意甲羅馬、土耳其加拉塔沙雷及西班牙維拉利爾。