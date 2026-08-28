歐洲足協將刑事起訴恩芬天奴　指控管理不善

歐洲足協（UEFA）雖然已撤回對國際足協（FIFA）賽事的杯葛，但據報他們已準備在瑞士以入稟，以刑事案起訴國際足協會長的恩芬天奴（Gianni Infantino），就有關於他所提出，將世界盃在內的賽事主辦權交由子公司處理，並出售部份股權。
英國廣播公司（BBC）報道，歐洲足協已準備呈交文件，對恩芬天奴作出刑事起訴，指控他對國際足協的管理不善。據BBC指，歐洲足協已提出要求取得證據和文件，以便在瑞士對恩芬天奴提出起訴。在有關文件歐洲足協批評：「事實上，這是恩芬天奴和他的小圈子為獲取國際足協最有價值資產的永久股份，並從中獲利的工具，損害國際足協、其成員以及足球大家庭中的各方利益。」
他們又指：「恩芬天奴當時於幾日內匆忙召開會議，推動有關計劃獲得國際足協的內部批准。當時，只有少數國際足協的管理人員和職員，當中一些人甚至從未聽說過該計劃，並在短短幾個小時內就批准這項史無前例的數十億美元計劃。」歐洲足協的主要人物星期四（27日）在摩納哥舉行歐聯抽籤前進行會議，據報恩芬天奴的問題是議程之中。在歐洲足協向媒體發表聲明指：「與會人士一致授權歐洲足協主席和管理層採取一切可行的方法，透過政治和法律途徑，以確保國際足協進行根本性改革，並恢復會長權力的適當限制，並確保國際足協再次作為一個機構進行管理，而不是圍繞某些個體。」