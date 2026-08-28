轉會消息｜車路士傳簽阿根廷門神馬天尼斯　哥列斯卡免費加盟阿士東維拉

隨着日本國家隊門將鈴木彩艷加盟阿士東維拉，令到阿根廷國腳的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）的未來出現變數。據報道，另一支英超隊伍的車路士同意維拉的開價，將以750萬英鎊簽入這位前世界盃金手套。而維拉亦確定，獲得德國國腳的哥列斯卡（Leon Goretzka）以自由身加盟。另外熱刺亦落實借用曼城的埃及前鋒奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）。 歐洲的轉會窗餘下這個周末，故此球隊也加快完成轉會。將出戰歐聯的維拉，從帕爾馬簽入鈴木彩艷後，達米安馬天尼斯未來似乎已不在艾馬利（Unai Emery）的計劃，在大敗給白禮頓的首場聯賽，用上後備門將的比蘇治（Marco Bizot），鈴木彩艷只任後備，因此馬天尼斯的離隊只是時間問題。而車路士在對富咸的聯賽雖然贏波，不過門將的羅拔山齊士（Robert Sanchez）仍不穩固，雖然球隊也有從法國斯特拉斯堡來投的比利時門將彭達斯（Mike Penders），但藍戰士仍對達米安感興趣。33歲的達米安在上一屆世界盃贏得冠軍之外，也獲得了金手套。在之前意大利的祖雲達斯對馬天尼斯感興趣，但轉會因為馬天尼斯手指的受傷而告吹，老婦人之後也借用了熱刺的古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）替補，因此車路士願意接受維拉開出的750萬英鎊報價，以簽入這位33歲門將。

車路士再斟阿特蘭大年輕守將 雖然車路士已面對人滿之患問題，但據英國廣播公司（BBC）報道，藍戰士已同以斥4,000萬英鎊簽入意甲阿特蘭大的守將漢尼斯阿哈洛（Honest Ahanor）。這位18歲的意大利守衛已抵達倫敦，並將進行體測及簽約。據報道車路士或者未必會將阿哈洛留在球隊，並會借至其他英超隊伍。阿哈洛去季在意甲上陣28次，並開始作為球隊的正選，他今年5月也獲意大利國家隊徵召出戰對盧森堡及希臘的友賽。 至於維拉就宣布，德國國腳的哥列斯卡以自由身加盟維拉。這位31歲的德國球員，在今夏與拜仁慕尼黑結束合約，可以離開效力8年的這支班霸。哥列斯卡在維拉的官網表示：「我休了個長假，也花了一些時間思考自己真正想要的是甚麼。從一開始我就感覺很好，很高興來到這裡。和教練第一次談話我就感覺很好。阿士東維拉是一家非常偉大的球會。我想幫助球隊實現目標，並把我整個職業生涯積累的經驗帶到這裡。我非常期待每隔幾日就能參加重要的比賽，這或許就是與德甲最大的不同之處，德甲只有幾場與強隊交鋒的精彩比賽。」哥列斯卡生涯312次代表拜仁上陣入51球，同時亦代表德國國家隊上陣73次，他在拜仁贏過7次德甲冠軍及1次的歐聯。

熱刺借入曼城前鋒馬莫殊 另外熱刺宣布借用了曼城的埃及前鋒馬莫殊，據報還有買斷的條款，來季可以6,000萬英鎊的費用永久轉會。27歲的馬莫殊在去年1月從德甲的法蘭克福加盟，上季作為艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的替補，英超上陣21次入13球。今季他在社區盾對阿仙奴有後備上陣，但聯賽對般尼茅夫則只在後備席觀賽。同樣位置不穩的曼城中場基亞利殊（Jack Grealish），據報希望在轉會窗關閉前返回愛華頓。據報曼城對拖肥糖的翼鋒伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）感興趣，而尼戴耶已拒絕愛華頓的續約。不過尼戴耶的合約去到2029年，愛華頓也不急於求售，故球隊標價至少7,000萬英鎊轉會費，然而上季在愛華頓有上陣機會的基亞利殊就想再返回這支利物浦球會。

至於曼聯的荷蘭前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），繼續獲意大利聯賽的球會關注，據報費倫天拿向曼聯提出借用。這位25歲荷蘭前鋒在今季獲告知可以尋求轉會，但未知兩會能否在9月1日的限期前達成協議。而另一意甲球隊的拿玻里，據羅馬諾（Fabrizio Romano）的報道，也在考慮向紐卡素借用德國前鋒的禾達美迪（Nick Woltemade）。曼聯方面就已向車路士提出，嘗試斟介英格蘭中堅的艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）。