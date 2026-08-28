名古屋亞運｜謝影雪改夥拍張世成衝擊混雙八強 李卓耀求突破

名古屋亞運｜ 香港羽毛球隊公布十人名單 謝影雪夥張世成戰混雙（王日朗攝）

臨近2026愛知名古屋亞運，體院與中國香港羽毛球總會於今晨（8月28日）召開記者會，公布10男10女參賽球員名單。「混雙左手配」組合因鄧俊文受傷，由謝影雪改配新星張世成「衝擊八強」，而男單兩名主力伍家朗及李卓耀，則以不同心態力爭佳續。 男子代表隊有經驗豐富的李卓耀及伍家朗出戰單打項目。雙打項目則有呂俊瑋夥拍第一次出戰亞運的洪魁駿，另一組則派出年輕組合、雙雙首次出戰亞運的張世成與鄧志輝合作，其餘猛將吳英倫、林家滔及楊盛才會於團體賽現身。女子代表隊有梁珈穎及盧善恩出戰單打。雙打項目延續過往配搭，呂樂樂夥拍首次參與亞運的曾曉昕，與「雙楊配」楊雅婷與楊霈霖分途出擊。兩名年輕小將馬子雪及首次出現亞運的黃怡會參加團體戰。混雙則有陳延澤夥拍吳芷柔及張世成拍檔老將謝影雪。

鄧俊文傷缺 謝影雪改拍17歲新星張世成 由於老拍檔鄧俊文日前訓練時受傷，未能參加是次亞運，料最後一次出現亞運的謝影雪表示現時心情經已平復。她坦言，突如其來的變化的確不在預期之內，但心態上已經接受了擔起「以老帶新」的責任，「這是我一直想做的事情，希望自己能夠做到傳承。」談及這名9月才18歲的新拍檔，謝影雪讚賞有加，認為他練習態度拼命且極具天份，希望亞運不會為年輕小將張世成帶來壓力，盼達到「衝擊八強」目標。 首次出戰亞運的張世成表示，初時得知能夠與這位經驗豐富的前輩合作時「怕到睡不著」，他補充指，雖然訂下八強目標，但仍然會視亞運為向其他高水平運動員學習的契機，看清自己與他們的差距，並透過比賽提升實力。

伍家朗平常心面對 李卓耀︰不能再『拿經驗』 男單方面，香港隊兩大主力李卓耀與伍家朗均談及備戰心態與國際羽壇的最新格局。一人一致認為現時世界各地選手實力平均，而且人才輩出，每一場賽事都不容忽視。李卓耀以石宇奇為例，「去年他拿了很多很多冠軍，但今年每個冠軍都不一樣，由不同選手贏得。」他逐指，「男單的世界，今年亞運的冠軍是誰，我真的不知道，誰能進入四強我也不知道。」步入生涯成熟期的伍家朗坦言，自己不再年輕，難以再做長期規劃，「去到我現在這個階段，事情很難規劃到很長期，都是眼前一步一步做好。」對於今屆亞運，他選擇將心態放平，以平常心面對，「說不定這次真的是最後一次去，那就當拿個經驗，每多打一場都是賺到了。」已為人父的他仍然希望自己堅持下去，期盼能在日漸長大的兒子面前打出好波。

今日（8月28日）生日並正式「登三」的李卓耀則表示，歷經高低起伏後，自己「變回一個成年人，不再是小孩子」。他清楚時光飛逝，「去到我現在這個階段，不可能再跟人說去『拿經驗』，時間真的不多了，該拿的東西、該做到的就要做到，做不到只能怪自己做得不好或者水平未夠。」

「雙楊配」世錦賽八強注強心針 女雙方面，今年「雙楊配」組合闖入世錦賽八強，楊霈霖指對自己及拍檔楊雅婷而言十分鼓舞。她提到年頭她們都處於低潮時期，無論是心態或默契上都出了問題，因此能夠在亞運前得到如此成績，無疑為二人注入一支強心針。 總教練黃綜翰公開讚揚隊員的備戰態度，「之前可能當中有一名成員有輕微的受傷，我們稍微做了一些調整。但都沒有影響到個別運動員的專注力，大家都非常專業地去集中做好自己的本分。」他亦寄語港隊在亞運會上盡情發揮，「當然我們也希望這次亞運會，大家會盡量發揮好自己的狀態，盡量爭取最佳的成績。我也相信我們的運動員會盡量做到最好。」