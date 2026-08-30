桌球｜奧蘇利雲壁畫被嘲像喪屍 畫家強調未完成

英國「鋼鐵之城」錫菲（Sheffield）近日一幅約9米的巨型壁畫成為討論熱話，畫中的桌球巨星、七屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）的樣子被嘲笑像喪屍，作畫的的藝術家Chris Ashmore強調作品「尚未完成」，呼籲大眾給予空間。

錫菲桌球會後牆作畫 高9米

這幅巨型壁畫坐落於錫菲蘭塞特路（Langsett Road）的「Spot On」桌球會後牆。主辦方委託Ashmore創作這幅壁畫，目標是致敬奧蘇利雲。壁畫中，奧蘇利雲身穿黑色西裝，正俯身瞄準白波準備擊球。然而，奧蘇的面容、膚色、神情都與真人有距離。當地居民對此看法兩極。身為「火箭」死忠球迷Glen Bridock盛讚設計「非常出色」。然而，反對的聲音或更強烈。Frank Short指出：「藝術技巧還可以，但眼睛完全不像，看起來像吃了藥。」另一居民Shaun Spalding直言作品「令人震驚」，批評畫中的眼睛與牙齒毫無神韻，臉部輪廓深陷，就像骷髏似的。