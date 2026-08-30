香港網球「一哥」黃澤林去年在美網一鳴驚人打入第3圈，創出香港男子球手在大滿貫佳績。今年Coleman捲土重來，在外圍賽連贏3場晉身正賽，周一凌晨00:30將惡鬥世界排名21名的主場球手湯米保羅（Tommy Paul）。

湯美保羅身高1.85米，在2015年轉職業，經驗豐富。他在2023年曾殺入澳網4強，雖然不敵最終冠軍祖高域，仍創下個人大滿貫最佳戰績。在2024及2025年，保羅3次打入大滿貫8強，憑表現穩定去年世界排名最高升至第8位。

不過Coleman近兩年贏過兩名世界排名前列球手，包括去年美網曾擊敗另一位美國球手、當時世界排名第14位的舒爾頓(Ben Shelton)，上月更曾勇挫捷克「一哥」、世界排名第12位的列赫加（Jiri Lehecka）。今場勝方將對克羅地亞球手彼斯米查（Dino Prizmic）或阿歷山大舒夫真高（Alexander Shevchenko）勝方，