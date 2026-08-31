西甲｜拉芬夏大勇領軍 巴塞贏波「簡」單

衛冕的巴塞隆拿開季無敵手，周一深夜在魯營主場迎戰華歷簡奴，已是該隊9天內第3場西甲比賽；但勝在前線精兵多，季初賽程有利，要取得開季3戰全勝，應是簡單任務。(球賽編號FB4044，9月1日03:30開賽，Now 632台直播)

貴為巴塞隊長的巴西鋒將拉芬夏比洛尼(Raphinha)，新季暫時擔任「9號位」球員，表現勇猛；繼首戰入2球，助巴塞5比0大勝艾爾切後，剛戰再度先開紀錄，加上中場費明盧比斯(Fermin Lopez)尾段在對手送禮下「埋齋」，助球隊2比0輕取畢爾包。