西甲｜拉芬夏大勇領軍 巴塞贏波「簡」單

衛冕的巴塞隆拿開季無敵手，周一深夜在魯營主場迎戰華歷簡奴，已是該隊9天內第3場西甲比賽；但勝在前線精兵多，季初賽程有利，要取得開季3戰全勝，應是簡單任務。(球賽編號FB4044，9月1日03:30開賽，Now 632台直播)
貴為巴塞隊長的巴西鋒將拉芬夏比洛尼(Raphinha)，新季暫時擔任「9號位」球員，表現勇猛；繼首戰入2球，助巴塞5比0大勝艾爾切後，剛戰再度先開紀錄，加上中場費明盧比斯(Fermin Lopez)尾段在對手送禮下「埋齋」，助球隊2比0輕取畢爾包。
球隊雖未能再次大捷，但德國主帥費歷克「收貨」說：「球隊尾段現疲態，已付出所有。」對於拉芬夏打箭頭，他說：「我們不知道他是否新季的『9號』，最重要是他已準備就緒。他的活力及比賽強度，對己隊是完美。」巴塞新兵翼鋒卡廉艾迪耶美(Karim Adeyemi)以及世盃金球獎得主、防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)及攻中丹尼爾奧莫(Dani Olmo)，隨時可升正作輪換，誓助巴塞連續第4季西甲，於不失球情況下打敗華歷簡奴。
華歷簡奴防守不穩
對手華歷簡奴近兩季西甲皆排第8，上季更殺入歐協聯決賽，僅不敵水晶宮；不過功勳主帥恩尼高佩雷斯已過檔維拉利爾，改由前西乙伊巴教練賓勒聖荷西接手，主力中堅盧保文迪(Nobel Mendy)及左閘查華利亞(Chavarria)被英超球會撬走，守力削弱。球隊開季戰作客尾段少踢1人的西維爾反負1比2。華歷簡奴上仗返主場尾段防守失誤，被艾拉維斯追和1比1。以客軍季初的防守水平，實難抵擋全西甲主場火力最強的巴塞隆拿。
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