英超｜作客拆骨維拉 阿仙奴連捷厚望

英超揭幕戰大捷開門紅的「兵工廠」阿仙奴，第二輪英超轉守尾門，周一深夜作客鬥上屆排第4的阿士東維拉；碰巧對方正經歷陣容大變的震盪期，客軍贏波指數急升，穩取開季連捷。(球賽編號FB3956，9月1日03:00開賽，Now 621台直播)
由前阿仙奴主帥艾馬利領軍的阿士東維拉，近3屆排名全打入英超頭六名之內；今季將以歐霸盟主身份，再戰歐聯大聯賽，成績比部分傳統Big Six球隊出色得多。只是意料不到是再戰歐聯，將得到豐厚收入，但換來是今夏被瘋狂挖角，留不住大部分上屆歐霸捧盃功臣。
最新是英格蘭國家箭頭奧尼屈堅斯(Watkins)以及阿根廷一號門將達米安馬天尼斯(Emiliano Martinez)，分別轉投沙特職希拉爾及倫敦球會車路士；雖然維拉已不停入貨，補充兵源，包括剛簽入拜仁慕尼黑中場哥列斯卡(Goretzka)，但新軍未夾熟，季初注定難捱。
維拉上仗半場已失4球，又有新簽貴價巴西防中祖奧高美斯(Joao Gomes)動粗領紅牌下，最終敗走白禮頓；中堅連迪路夫(Lindelof)不穩、防中巴克里(Barkley)老退，左中場當時要用19歲新人佐治漢明斯(Hemmings)，而貝安迪亞(Buendia)客串任箭頭，最終遭遇災難性開季。今場主場鬥衛冕阿仙奴，雖有日本門將鈴木彩艷、意大利守將馬迪奧勒基利(Ruggeri)及翼衛雲比沙卡(Wan-Bissaka)等有機會作「地標戰」；但新軍鬧前鋒荒之餘，中場攔截力將是今場鬥阿仙奴的一大缺口。
新廠兵干沙候命倒戈
阿仙奴開季3比0輕取高雲地利，清風送爽，除了表現初步對辦的新希臘翼鋒謝索利斯(Tzolis)，其餘原班人馬出戰，隊型成熟；其中箭頭夏維斯(Havertz)跟攻中隊長馬田奧迪加特(Odegaard)，連同社區盾已連續兩場士哥。上仗因傷缺陣的新巴西防中般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)已復操，將跟從維拉簽下的英格蘭國腳中堅安斯干沙(Konsa)，隨時候命甚至擔正。兵工廠開波即會全力逼搶，以求盡快擊潰對手士氣，今場客勝穩開。
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