英超｜作客拆骨維拉 阿仙奴連捷厚望

英超揭幕戰大捷開門紅的「兵工廠」阿仙奴，第二輪英超轉守尾門，周一深夜作客鬥上屆排第4的阿士東維拉；碰巧對方正經歷陣容大變的震盪期，客軍贏波指數急升，穩取開季連捷。(球賽編號FB3956，9月1日03:00開賽，Now 621台直播)

由前阿仙奴主帥艾馬利領軍的阿士東維拉，近3屆排名全打入英超頭六名之內；今季將以歐霸盟主身份，再戰歐聯大聯賽，成績比部分傳統Big Six球隊出色得多。只是意料不到是再戰歐聯，將得到豐厚收入，但換來是今夏被瘋狂挖角，留不住大部分上屆歐霸捧盃功臣。

最新是英格蘭國家箭頭奧尼屈堅斯(Watkins)以及阿根廷一號門將達米安馬天尼斯(Emiliano Martinez)，分別轉投沙特職希拉爾及倫敦球會車路士；雖然維拉已不停入貨，補充兵源，包括剛簽入拜仁慕尼黑中場哥列斯卡(Goretzka)，但新軍未夾熟，季初注定難捱。