英超｜曼聯般奴帽子戲法兼助攻　主場反勝葉士域治

隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）再一次拯救曼聯。在奧脫福球場的英超聯賽，般奴的帽子謝法及助攻，為曼聯在主場以5:2反勝葉士域治，取得新球季的首勝。同日的聯賽，車路士以4:3險勝白禮頓，兩連捷。 上一輪不敵升班馬侯城，曼聯季中增添了卡路士巴利巴（Carlos Baleba），但這位中場今場只在場邊現身，未有在球隊的名單。卡域克（Michael Carrick）今場收起安達利山度士（Andrey Santos），由明奈（Kobbie Mainoo）及泰利文斯（Youri Tielemans）扼守中場。

Dear @premierleague, you guys seriously need to fix some sh*t in this league before I pack my bags and move to Saudi Arabia.



POSSIBLE HANDBALL was being checked by VAR, but the screen was still showing Maguire’s goal.



At this point, even VAR needs VAR. 🤦🏻‍♂️😳 pic.twitter.com/79fUWW0YIS — 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨💫🦅 (@DonadoCrown) August 30, 2026

然而曼聯主場出戰卻又先落後，列夫戴維斯（Leif Davis）在29分鐘禁區無人看管，為葉士域治撞入領先。不過葉士域治的領先優勢捱不到半場，般奴費南迪斯在40分鐘為曼聯追平1:1。換邊後哈利馬古尼（Harry Maguire）在禁區窄位起腳，省中積及格維斯（Jacob Greaves）門前改變方向，令紅魔56分鐘反先。慢鏡所見馬古尼在葉士域治禁區邊截得來球時，雙手觸球在先。但視像助理球證Jarred Gillett認為馬古尼為意外手球，而意外手球有3種例外情況不會令入球被判無效，包括入球並非立即產生、入球由隊友取得或防守球員導致烏龍球。由於今次入球為烏龍球，因此球證Craig Pawson判入球成立。

5分鐘後馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）在禁區被對手踢跌，球證判罰12碼，般奴費南迪斯操刀為曼聯拉開比數。68分鐘般奴再完成帽子戲法，加上他在82分鐘再助攻隊友的麥比奧莫（Bryan Mbeumo），紅魔領先至5:1。雖然艾卡邦（Chuba Akpom）在補時為客隊追回一球，但曼聯仍以5:2大勝一仗。 卡域克：般奴展示出自己水平 卡域克賽後表示：「我們期待他（般奴）上場再演幾次。他今日展示了自己的水準，在中場，特別是尤利（泰利文斯）、高比（明奈）以及馬菲奧斯都踢出很好的足球。般奴發揮了他的專長。他今個星期贏了幾個獎項，並且從上星期的低迷狀態中強勢反彈。3個入球，精彩的表現。」不過他指：「我們並沒有得意忘形。上星期我們並沒有太過的沮喪，也不是所有方面都出了問題。那只是我們可以改進的地方。今日，我們仍然有一些方面可以做得更好。賽果是很好。但我們還沒有完全掌握局面，還有很長的路要走，我們會為下周做好準備。」

曼聯對葉士域治精華

車路士馬天尼斯初披甲險勝白禮頓 同日的比賽，上周險勝富咸的車路士，在史丹福橋迎戰白禮頓，新加盟的阿根廷國門達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）今仗初次為車路士披甲。羅美奧拉維亞（Romeo Lavia）在4分鐘就打開紀錄，加上柏度尼圖（Pedro Neto）及祖奧柏度（Joao Pedro）的入球，車路士一度領先3:0。但20歲的耶古爾（Malick Yalcouye）為白禮頓在35分鐘追回一球，藍戰士半場領先3:1。在63分鐘柏斯高哥斯（Pascal Gross）的射門省中祖奧柏度改變方向入網，白禮頓再追多球。但高爾彭馬（Cole Palmer）在74分鐘拉開比數，雖然白禮頓補時由哥斯追回一球，但車路士主場仍贏4:3。

另外，上場輸給車路士的富咸，作客就再輸多一場，以0:1不敵新特蘭。列斯聯主場就以1:1迫和賓福特。

車路士對白禮頓精華

新特蘭對富咸精華

列斯聯對賓福特精華