西甲｜皇家馬德里主場大勝馬拉加　摩連奴滿意比寧咸角色

皇家馬德里暫時在西甲獨領榜首。球隊主場迎戰馬拉加，憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）以及一個烏龍波，半場就已然領先3球，最終以4:0大勝，暫時以3戰全勝獨得9分領先，不過巴塞羅拿打少一場。

開季先贏愛斯賓奴與皇家蘇斯達，皇馬兩場都有失球。主場再面對着馬拉加，比寧咸在19分鐘為球隊領先。26分鐘比寧咸頭槌更門，但馬拉加球員門前踢中守門員的阿方素靴里路（Alfonso Herrero）反彈入網，令皇馬拉開至2球。加上麥巴比在4分鐘後再下一城，皇馬半場領先3:0。換邊反皇馬再有艾達古拿（Arda Guler）建功，最終以4:0大勝馬拉加，今季首次力保不失。