西甲｜皇家馬德里主場大勝馬拉加　摩連奴滿意比寧咸角色

皇家馬德里暫時在西甲獨領榜首。球隊主場迎戰馬拉加，憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）以及一個烏龍波，半場就已然領先3球，最終以4:0大勝，暫時以3戰全勝獨得9分領先，不過巴塞羅拿打少一場。
開季先贏愛斯賓奴與皇家蘇斯達，皇馬兩場都有失球。主場再面對着馬拉加，比寧咸在19分鐘為球隊領先。26分鐘比寧咸頭槌更門，但馬拉加球員門前踢中守門員的阿方素靴里路（Alfonso Herrero）反彈入網，令皇馬拉開至2球。加上麥巴比在4分鐘後再下一城，皇馬半場領先3:0。換邊反皇馬再有艾達古拿（Arda Guler）建功，最終以4:0大勝馬拉加，今季首次力保不失。
摩連奴滿意皇馬三巨頭合作
主帥的摩連奴（Jose Mourinho）賽後滿意比寧咸在新角色上的表現：「他對自己要求很高，對別人也一樣。我不想看到他像第二個左後衛那樣去防守。」他形容比寧咸是非常出色的球員。對於比寧咸、麥巴比以及雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）之間的合作，摩連奴指：「優秀的球員之間總希望一起踢波，因為他們的思維速度相同，水平也相同，他們必須保持着默契。有人說我不想選這3人，但我只想說，我始終想要最好的。他們之間有同理心，也善於合作。他們都很優秀。」
皇馬3連勝之後，聯賽暫是以9分領先，不過競爭對手的巴塞少打一場。而同日的聯賽，馬德里體育會作客就以3:1擊敗西維爾，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）雖然已返回一隊訓練，不過今場未有列入名單。升班馬的拉科魯尼亞終於取得重返西甲後的首捷，以3:1主場贏華倫西亞。畢爾包作客就贏切爾達2:0。