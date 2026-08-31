美職聯｜國際邁亞密易帥美斯大四喜　主場大炒蒙特利爾

球王美斯（Lionel Messi）解救國際邁亞密的低迷。在前阿根廷主帥的基利干沙利斯（Kily Gonzalez）上星期走馬上任之下，美斯帶領國際邁亞密主場以7:1大勝作客的CF蒙特利爾，結束球隊5場不勝的頹勢。
國際邁亞密賽前在近7場比賽只得1勝，輸了5場，當中近5場都未響勝鼓，因此暫代教練的賀約斯（Guillermo Hoyos）被辭退，由基利干沙利斯補上。新帥上任的首仗，卡斯米路（Casemiro）的頭槌在20分鐘為邁亞密取得領先。雖然之後作客的蒙特利爾在37分鐘追平，不過美斯3分鐘後的罰球，對手門前加一腳撞入網，官方紀錄為美斯入球，半場邁亞密領先2:1。
換邊後的比賽被邁亞密完全控制，先是美斯在52分鐘再下一城，為球隊拉3:1。蒙特利爾雖然在60分鐘換入美斯的舊隊友，智利射手的阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez），不過都無法幫助球隊。在80分鐘美斯助攻隊友的蘇亞雷斯（Luis Suarez）為邁亞密擴大優勢。蒙特利斯此時開始崩潰，先在3分鐘後又被美斯拉開比數，這位8屆金球獎得主在89分鐘完成帽子戲法，但他的表演仍不止於此。89分鐘邁亞密的阿歷山大梳爾（Alexander Shaw）建功，而美斯補時6分鐘再入一球，個人轟入4球，為邁亞密大勝7:1，這是美斯在美職首次的大四喜，也是個人第9次。美斯目前在美職聯以19場入18球領先射手榜。